BRICS Dışişleri Bakanları Toplandı
14.05.2026 11:49
Hindistan, BRICS ülkeleri dışişleri bakanlarını Yeni Delhi'de ağırlıyor.

BRICS ülkelerinin dışişleri bakanları, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araya geldi.

Hindistan, iki gün sürecek toplantı kapsamında Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika (BRICS) öncülüğünde kurulan 11 üyeli örgütteki ülkelerin dışişleri bakanlarını ağırlıyor. Toplantıda İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Çin'in Yeni Delhi Büyükelçisi Şu Feyhong yer alıyor. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyareti nedeniyle Pekin'de bulunuyor.

Hindistan'ın ev sahipliğinde BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı 14-15 Mayıs'ta düzenleniyor. Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar'ın başkanlık edeceği toplantıda yetkililer, küresel ve bölgesel gelişmelere ilişkin fikir alışverişinde bulunacak.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Diplomasi, Dünya, Son Dakika

