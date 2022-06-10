Britney Spears nişanlısı Sam Asghari'yle evlendi

Britney Spears, serveti ve hayatını kontrol ettiğini söylediği, evlenmesine de engel olduğunu dile getirdiği yasal vasiliğin son bulmasından yedi ay sonra nişanlısı Sam Asghari'yle evlendi.

Çift, Los Angeles'ta dar katılımlı, samimi bir törenle dünya evine girdi.

40 yaşındaki pop yıldızı geçtiğimiz yıl yapılan bir mahkemede, 13 yıldır devam eden yasal vasilik nedeniyle evlenip çocuk yapmasının mümkün olmadığını söylemişti.

Yasal vasilik düzenlemesi Kasım ayında son bulmuş, Britney Spears kısa süre sonra hamile kalmış ancak Mayıs ayında düşük yaptığını açıklamıştı.

Düğünden kısa süre önce Britney Spears'in 2004 yılında 55 saatten kısa süre evli kaldığı eski kocası, Spears'in evine girme girişiminde bulundu.

Jason Alexander, kısa süreliğine eve girmeyi başardı ve güvenlik görevlileri ile davetlilerin önünden geçerek canlı yayın yaptı. Alexander daha sonra hakkındaki başka bir suçlama nedeniyle gözaltına alındı.

Britney Spears 28 yaşındaki spor eğitmeni Sam Asghari'yle 2016 yılında, Slumber Party isimli şarkısının müzik klibinin çekimleri sırasında tanıştı.

BBC Farsça Bölümü'ne geçtiğimiz aylarda mülakat veren Asghari, Spears'le evliliklerinin ve çocuk yapma planlarının üç yıl önce hayata geçmesi gerektiğini söylemişti.

Çift geçtiğimiz Eylül ayında nişanlanmıştı.

Bundan iki ay sonra da Britney Spears'in babası Jamie'nin pop yıldızının hayatını kontrol altına alan yasal vasiliği sona erdirilmişti.

Düğün törenine Britney Spears'in babası, annesi ya da kız kardeşinin katılmadığı belirtiliyor.