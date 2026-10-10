Brüksel'de bütçe kesintisi karşıtı grevde 30 bin kişi yürüdü, polisle çatışma çıktı - Son Dakika
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Brüksel'de bütçe kesintisi karşıtı grevde 30 bin kişi yürüdü, polisle çatışma çıktı

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Brüksel\'de bütçe kesintisi karşıtı grevde 30 bin kişi yürüdü, polisle çatışma çıktı
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Belçika'da bütçe kesintilerine karşı düzenlenen ulusal grevde yaklaşık 30 bin kişi Brüksel'de sokağa çıktı. Barışçıl geçen yürüyüşün ardından Merkez Tren İstasyonu çevresinde gruplarla polis çatıştı; polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

(ANKARA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de hükümetin bütçe kesintileri ve kemer sıkma politikalarına karşı düzenlenen ulusal grev kapsamında dün on binlerce kişi sokağa çıktı. Büyük ölçüde barışçıl geçen sendika yürüyüşünün ardından bazı göstericilerle polis arasında çatışma çıktı. Polis, taş ve havai fişek atan gruplara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Belçika'da artan yaşam maliyetleri ve hükümetin planladığı bütçe kesintilerine karşı düzenlenen ulusal grev kapsamında yaklaşık 30 bin kişi Brüksel'de gösteri düzenledi. Sendikaların çağrısıyla gerçekleştirilen yürüyüş kent merkezinde büyük ölçüde olaysız geçerken bazı gruplarla çevik kuvvet polisi arasında Brüksel Merkez Tren İstasyonu çevresinde çatışmalar yaşandı.

Göstericiler polise taş ve havai fişek atarken, bazı noktalarda yangın çıktı. Kentteki bisiklet ve elektrikli scooterların bulunduğu bir alan da ateşe verildi. Polis gruplara tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Gösteriyi düzenleyen FGTB/ABVV ve ACV/CSC sendikalarının temsilcileri, olaylara karışan grupların sendikaların düzenlediği yürüyüşle bağlantısı olmadığını belirtti.

Başbakan Bart de Wever liderliğindeki hükümet, ülkenin yüksek bütçe açığını azaltmak amacıyla gelecek birkaç yıl içinde yaklaşık 10 milyar avro tasarruf sağlamayı hedefliyor. Hükümet ortakları, planlanan kesintiler konusunda 13 Ekim'e kadar uzlaşmaya varmaya çalışıyor.

Sendikalar ise sağlık ve eğitim gibi alanlardaki harcamaların azaltılması ve KDV artışları yerine toplumun yüksek gelirli gruplarından alınan vergilerin artırılmasını talep ediyor.

Kaynak: ANKA
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