RUSYA'nın Bryansk bölgesinde çöken köprü nedeniyle yolcu treni raydan çıktı. Kazada 7 kişi yaşamını yitirdi, 69 kişi yaralandı.
Rusya'nın Ukrayna ve Belarus sınırı yakınındaki Bryansk Bölgesi'nde köprünün tren raylarının üzerine çökmesi sonucu Klimovo- Moskova seferini yapan yolcu treni raydan çıktı. Kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği, 69 kişinin yaralandığı bildirildi.
Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, arama kurtarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Kaza sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü çocuk 69 kişi yaralandı. Yaralılardan 47'si hastaneye kaldırılırken, 22'si ise ayakta tedavi edildi" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Dünya › Bryansk'ta Tren Kazası: 7 Ölü, 69 Yaralı - Son Dakika
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