Bulgaristan'da ikinci turda sandık çıkış anketine göre Yotova yüzde 51 oyla öne geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE
BBC

Bulgaristan'da ikinci turda sandık çıkış anketine göre Yotova yüzde 51 oyla öne geçti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bulgaristan\'da ikinci turda sandık çıkış anketine göre Yotova yüzde 51 oyla öne geçti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda sandık çıkış anketlerine göre görevi vekaleten yürüten İliyana Yotova yaklaşık yüzde 51 oyla önde. Katılımın yüzde 27-29'da kaldığı seçimde Yotova seçimle işbaşına gelen ilk kadın cumhurbaşkanı olmaya hazırlanıyor.

Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, sandık çıkış anketlerine göre görevi vekaleten yürüten İliyana Yotova önde.Katılımın düşük kaldığı seçimde Yotova, ülkenin seçimle işbaşına gelen ilk kadın cumhurbaşkanı olmaya hazırlanıyor.Oy verme işleminin yerel saatle 20.00'de sona ermesinin ardından yayımlanan iki sandık çıkış anketine göre, 61 yaşındaki Yotova yaklaşık yüzde 51 oy aldı.Yetkileri büyük ölçüde sembolik olan cumhurbaşkanlığı için Başbakan Rumen Radev'in müttefiki Yotova ile Batı yanlısı muhalefetin desteklediği, bankacı ve eski geçici başbakan Andrey Gyurov yarıştı.Rakibi, eski geçici başbakan Andrey Gyurov'un oy oranı ise yüzde 43 ile yüzde 45 arasında tahmin ediliyor.Oy sayımı sürerken, kesin resmi sonucun Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.Reuters'ın aktardığına göre sandık çıkış anketlerine göre katılım yüzde 27 ile yüzde 29 arasında kaldı.25 Ekim'de yapılan ilk turda ise katılım yalnızca yüzde 23'tü. Bu bugüne kadar ülkedeki en düşük seçim katılım oranı olarak kayıtlara geçti.

Karadeniz'deki saldırıların ortasında seçimSeçim, son bir ayda Bulgaristan'ın Karadeniz kıyıları açıklarındaki ticari gemilere yönelik insansız hava aracı saldırılarının gölgesinde yapıldı.Saldırılar uluslararası tepkiye yol açarken, Ukrayna'daki savaşın etkilerinin daha geniş bir alana yayılmasına ilişkin kaygıları artırdı.Yaklaşık 24 denizcinin hayatını kaybetmiş olmasından endişe ediliyor.Hükümet, deniz güvenliğini güçlendirmek için müttefiklerinden yardım istedi. Çarşamba günü de Yunanistan'a ait bir konteyner gemisi, deniz dronlarının saldırısına uğradıktan sonra battı.Her iki cumhurbaşkanı adayı da saldırıları kınadı.

Yotova'yı destekleyen Başbakan Rumen Radev, saldırıların sonucunun "Rusya Federasyonu'nun yararına olduğunu" söyledi.Hem Yotova hem de Gyurov savaşın diplomatik yollarla sona erdirilmesi çağrısında bulundu.Eski gazeteci ve Avrupa Parlamentosu üyesi Yotova, Radev'in parlamento seçimlerine katılmak üzere istifa etmesinin ardından Ocak ayında cumhurbaşkanlığını vekaleten üstlendi.Birçok siyasi analistin Kremlin'e yakın olarak değerlendirdiği Radev bu seçimleri kazandı.Yotova'dan 'güçlü Bulgaristan' mesajıYotova Pazar günü yaptığı açıklamada, "Bulgaristan'ın güçlü bir Avrupa içinde güçlü bir devlet olması için oy verdim. Ancak Bulgaristan'ın kendi dış politikası olmalı ve en önemli mesele olan ulusal çıkarlarını savunması gerektiğinde sesini duyurabilmeli" dedi.Bu yıl geçici başbakanlık yapan 50 yaşındaki Gyurov ise Batı yanlısı, reformcu partiler tarafından destekleniyor ve uzun süredir Ukrayna'ya desteğini dile getiriyor.Gyurov, oy kullandıktan sonra "Bugün güvenli, istikrarlı ve Avrupalı bir Bulgaristan için oy verdim" dedi.Gyurov, başbakanlığı döneminde Kiev ile bir güvenlik işbirliği anlaşması imzalamıştı.Eski başbakan Boyko Borisov'un da aralarında bulunduğu çok sayıda sağ eğilimli siyasetçi Gyurov'a destek açıkladı.

Kaynak: BBC
BulgaristanPolitikaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC

İran: ABD ile doğrudan müzakereler Türkiye’de yapılabilir İran: ABD ile doğrudan müzakereler Türkiye'de yapılabilir
Eşinin ’köy yerinde kimse gelmez’ sözüne rağmen pes etmeyen kadın, mor renkli eviyle kendi işinin patronu oldu Eşinin 'köy yerinde kimse gelmez' sözüne rağmen pes etmeyen kadın, mor renkli eviyle kendi işinin patronu oldu
Fındık Kurdu Berna’yı görenler şaşırıyor Artık 27 yaşında Fındık Kurdu Berna'yı görenler şaşırıyor! Artık 27 yaşında
İstanbul’da kan donduran dava: Öz kızını istismara götüren anneye 30 yıl hapis İstanbul'da kan donduran dava: Öz kızını istismara götüren anneye 30 yıl hapis
Paraya para demiyordu Yasin Cengiz’in son hali ortaya çıktı Paraya para demiyordu! Yasin Cengiz'in son hali ortaya çıktı
Mahalle muhtarı uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandı Mahalle muhtarı uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandı
23:34
Kırmızı kart gerekir mi Ünlü hakem, tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu
Kırmızı kart gerekir mi? Ünlü hakem, tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu
22:58
Fenerbahçe tribün liderine suikast hazırlığı 5 kişi gözaltına alındı
Fenerbahçe tribün liderine suikast hazırlığı! 5 kişi gözaltına alındı
22:15
Vincenzo Italiano’dan flaş itiraf: Bunu düzeltmemiz lazım
Vincenzo Italiano'dan flaş itiraf: Bunu düzeltmemiz lazım
21:52
Uşakov, Zelenskiy’i Moskova’ya çağırdı, ararsa Putin’in telefonu açacağını söyledi
Uşakov, Zelenskiy'i Moskova'ya çağırdı, ararsa Putin'in telefonu açacağını söyledi
20:55
Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 2-0’lık üstünlüğünü koruyamadı
Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamadı
19:03
Tribünde koltuk yüzünden kötü muameleye uğrayan baba-oğula Vali Yardımcısı Aydın sahip çıktı
Tribünde koltuk yüzünden kötü muameleye uğrayan baba-oğula Vali Yardımcısı Aydın sahip çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 01:37:25. #7.12#
SON DAKİKA: Bulgaristan'da ikinci turda sandık çıkış anketine göre Yotova yüzde 51 oyla öne geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android