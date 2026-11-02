Bulgaristan\'da ikinci turda sandık çıkış anketine göre Yotova yüzde 51 oyla öne geçti

Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, sandık çıkış anketlerine göre görevi vekaleten yürüten İliyana Yotova önde.Katılımın düşük kaldığı seçimde Yotova, ülkenin seçimle işbaşına gelen ilk kadın cumhurbaşkanı olmaya hazırlanıyor.Oy verme işleminin yerel saatle 20.00'de sona ermesinin ardından yayımlanan iki sandık çıkış anketine göre, 61 yaşındaki Yotova yaklaşık yüzde 51 oy aldı.Yetkileri büyük ölçüde sembolik olan cumhurbaşkanlığı için Başbakan Rumen Radev'in müttefiki Yotova ile Batı yanlısı muhalefetin desteklediği, bankacı ve eski geçici başbakan Andrey Gyurov yarıştı.Rakibi, eski geçici başbakan Andrey Gyurov'un oy oranı ise yüzde 43 ile yüzde 45 arasında tahmin ediliyor.Oy sayımı sürerken, kesin resmi sonucun Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.Reuters'ın aktardığına göre sandık çıkış anketlerine göre katılım yüzde 27 ile yüzde 29 arasında kaldı.25 Ekim'de yapılan ilk turda ise katılım yalnızca yüzde 23'tü. Bu bugüne kadar ülkedeki en düşük seçim katılım oranı olarak kayıtlara geçti.

Karadeniz'deki saldırıların ortasında seçimSeçim, son bir ayda Bulgaristan'ın Karadeniz kıyıları açıklarındaki ticari gemilere yönelik insansız hava aracı saldırılarının gölgesinde yapıldı.Saldırılar uluslararası tepkiye yol açarken, Ukrayna'daki savaşın etkilerinin daha geniş bir alana yayılmasına ilişkin kaygıları artırdı.Yaklaşık 24 denizcinin hayatını kaybetmiş olmasından endişe ediliyor.Hükümet, deniz güvenliğini güçlendirmek için müttefiklerinden yardım istedi. Çarşamba günü de Yunanistan'a ait bir konteyner gemisi, deniz dronlarının saldırısına uğradıktan sonra battı.Her iki cumhurbaşkanı adayı da saldırıları kınadı.

Yotova'yı destekleyen Başbakan Rumen Radev, saldırıların sonucunun "Rusya Federasyonu'nun yararına olduğunu" söyledi.Hem Yotova hem de Gyurov savaşın diplomatik yollarla sona erdirilmesi çağrısında bulundu.Eski gazeteci ve Avrupa Parlamentosu üyesi Yotova, Radev'in parlamento seçimlerine katılmak üzere istifa etmesinin ardından Ocak ayında cumhurbaşkanlığını vekaleten üstlendi.Birçok siyasi analistin Kremlin'e yakın olarak değerlendirdiği Radev bu seçimleri kazandı.Yotova'dan 'güçlü Bulgaristan' mesajıYotova Pazar günü yaptığı açıklamada, "Bulgaristan'ın güçlü bir Avrupa içinde güçlü bir devlet olması için oy verdim. Ancak Bulgaristan'ın kendi dış politikası olmalı ve en önemli mesele olan ulusal çıkarlarını savunması gerektiğinde sesini duyurabilmeli" dedi.Bu yıl geçici başbakanlık yapan 50 yaşındaki Gyurov ise Batı yanlısı, reformcu partiler tarafından destekleniyor ve uzun süredir Ukrayna'ya desteğini dile getiriyor.Gyurov, oy kullandıktan sonra "Bugün güvenli, istikrarlı ve Avrupalı bir Bulgaristan için oy verdim" dedi.Gyurov, başbakanlığı döneminde Kiev ile bir güvenlik işbirliği anlaşması imzalamıştı.Eski başbakan Boyko Borisov'un da aralarında bulunduğu çok sayıda sağ eğilimli siyasetçi Gyurov'a destek açıkladı.