Bunamanın Erken Belirtileri Vücut Değişiklikleriyle Ortaya Çıkıyor - Son Dakika
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Bunamanın Erken Belirtileri Vücut Değişiklikleriyle Ortaya Çıkıyor

Bunamanın Erken Belirtileri Vücut Değişiklikleriyle Ortaya Çıkıyor

Melbourne'deki Monash Üniversitesi'nde yapılan araştırma, bunamanın hafızayla ilgili olmayan erken belirtilerinin, özellikle hızlı kilo kaybı ve yüksek iyi kolesterol seviyeleriyle, tipik semptomlardan 11 yıl önce anlaşılabileceğini gösterdi.

09.02.2025 16:34  Güncelleme: 16:35
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BİLİM insanları, bunamanın hafızayla ilgili olmayan iki belirtisinin, tipik semptomlardan 11 yıl önce ortaya çıkabileceğini keşfetti.

Avustralya'nın Melbourne şehrindeki Monash Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, hızlı kilo kaybı ve yüksek seviyedeki iyi kolesterol, bunamanın erken uyarı işaretleri arasında bulunuyor. Uzmanlar, yaklaşık 1100 demans hastası ile hastalığa sahip olmayan 4 bin 312 kişinin kalp ve metabolizma sağlık verilerini inceledi. Sonuçlar, demans teşhisi konulan kişilerin, tanıdan 11 yıl öncesine kadar vücut kitle indeksi (VKİ) ve bel çevresinde belirgin bir düşüş yaşadığını gösterdi.

Araştırmada ayrıca teşhisten yaklaşık beş yıl önce, iyi kolesterol olarak bilinen yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) seviyelerinin, demansı olmayan kişilere kıyasla daha yüksek olduğu gözlemlendi. Araştırmacılar, bu bulguların demans öncesinde vücudun geçirdiği değişimlere dair önemli bilgiler sunduğunu ve hastalığa yakalanma riski yüksek bireylerin erken dönemde teşhis edilerek tedavi edilebileceğini söylüyor.

Araştırmada, katılımcıların 11 yıl boyunca dokuz kardiyometabolik faktörü düzenli olarak ölçüldü. Bu faktörler arasında bel çevresi, vücut ağırlığı, boy, kan basıncı, HDL ve LDL kolesterol seviyeleri ile trigliserid değerleri yer aldı. Sonuçlar, demans hastalarının vücut şekillerinde ve lipid seviyelerinde semptomların başlamasından 10 yıl öncesine kadar belirgin değişimler yaşandığını ortaya koydu.

Uzmanlar, demans tanısı alan bireylerin genellikle yalnız yaşama olasılıklarının daha yüksek olduğunu ve bu durumun da beslenme düzenlerini olumsuz etkileyebileceğini ifade ediyor. Ayrıca, bilim insanları bunamanın beyin yapısını etkileyerek vücut kompozisyonunu değiştirebileceğini öne sürüyor. Daha küçük çaplı araştırmalar da bu görüşü destekliyor.

Bilim insanları, vücuttaki değişimlerin semptomlar ortaya çıkmadan önce başladığını ve erken dönemde tespit edilmesinin hastalığın seyrini değiştirebileceğini belirtiyor.

Kaynak: DHA

Melbourne, Eğitim, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bunamanın Erken Belirtileri Vücut Değişiklikleriyle Ortaya Çıkıyor - Son Dakika

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