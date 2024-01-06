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Büyük İskender'in taç giydiği sarayın kalıntıları yeniden açıldı - Son Dakika
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Büyük İskender'in taç giydiği sarayın kalıntıları yeniden açıldı

Antik Makedonya Krallığı'nın tanınmış hükümdarı Büyük İskender'in taç giydiği sarayın kalıntıları, 16 yıllık restorasyonun sonunda dün yeniden açıldı. Saray kalıntıları, Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarında bulunuyor ve İskender'in babası 2. Filip tarafından inşa edilmiştir. Kalıntılar, 15 bin metrekarelik bir alanı kapsamaktadır ve klasik Yunanistan'ın en büyük binası olarak bilinmektedir.

Büyük İskender\'in taç giydiği sarayın kalıntıları yeniden açıldı
06.01.2024 - 16:06,
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Antik Makedonya Krallığı'nın tanınmış hükümdarı Büyük İskender'in taç giydiği sarayın kalıntıları, 16 yıllık restorasyonun sonunda dün yeniden açıldı. Antik kalıntıların bulunduğu yerin yarın halka açılması planlanıyor.

Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarında bulunan ve İskender'in babası 2. Filip'in Sarayı olarak da bilinen saray kalıntıları, MÖ 4. Yüzyılda inşa edilmiş ve tarihin ünlü hükümdarlarından Büyük İskender, burada taç giyerek kral ilan edilmişti. Romalılar tarafından tahrip edilen ve 19. Yüzyılda kazılarla ortaya çıkartılan kalıntılar, 16 yıllık restorasyonun ardından dün Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis tarafından açıldı.

Başbakan Miçotakis açılış konuşmasında "Az önce gördüklerimden çok etkilendiğimi söylemeliyim çünkü bu saray gerçekten çok özel bir mimari eser. Philip'in ihtişamını ve gücünü yansıtan birçok mozaik ve fresk içeren, iki katlı bir sanat eseri" ifadelerini kullandı. İskender'in babası 2. Filip tarafından inşa ettirilen sarayın kalıntıları 15 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor ve klasik Yunanistan'ın en büyük binası olarak biliniyor.

Kaynak: DHA
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