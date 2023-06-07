Kan donduran olay! Büyükanne zehirli erişteyi torunlarına ve engelli kızına yedirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Kan donduran olay! Büyükanne zehirli erişteyi torunlarına ve engelli kızına yedirdi

Kan donduran olay! Büyükanne zehirli erişteyi torunlarına ve engelli kızına yedirdi

07.06.2023 19:35

Rusya'da yaşayan Lidia Shiryaeva, maddi zorluklar nedeniyle dört kişiye birden bakmanın zorluğunu çekerek, kızı ve üç torununu yedikleri erişteye kattığı zehirle öldürdü. Mahkemede suçlarını itiraf eden kadın, cinayetleri nasıl işlediğini anlattı.

Rusya'da yaşayan Lidia Shiryaeva isimli bir kadın, 23 yaşındaki serebral palsi hastası kızı, oğlu ve üç torunuyla birlikte yaşıyordu. Büyükanne Shiryaeva, kızı ve üç torununu yedikleri erişteye kattığı zehirle öldürdü. Çıkartıldığı mahkedeme suçlarını itiraf eden kadın, dört kişiye birden bakmanın maddi olarak kendisine zor geldiğini söyledi.

MAHKEMEDE İTİRAF ETTİ

Kocasını 2021 yılında gerçekleşen trafik kazasında kaybeden Lidia, aynı kazada beyin felci geçiren 23 yaşındaki kızını da alarak oğlu ve üç torunuyla birlikte yaşamaya başladı. Oğlu genellikle işte olduğu için babalarının ilgilenemediği üç çocuğun bakımını da Lidia üstleniyordu. Yaşları 3.5 ve 7 arasında olan üç torunu ile engelli kızını öldüren Lidia, işlediği cinayetleri çıktığı mahkemede itiraf etti.

CİNAYETLERİ BÖYLE ANLATTI

Lidia, kan donduran anları şu sözlerle anlattı: "Herkesin dikkati dağılmışken dışarı çıkıp bir paket zehir getirdim. Kocamın arabasının torpido gözünde zehir olduğunu biliyordum. Erişteye katıp karıştırdım. Sonra torunlarıma ve kızıma o yemekten yedirdim."

YORUMLAR (1)
  • Özkan Özdemir: bu haberin kralı türkiyede var Cevap Yaz 7 32 Yayından Kaldır
500

Zehirlenme, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kan donduran olay! Büyükanne zehirli erişteyi torunlarına ve engelli kızına yedirdi - Son Dakika


Son Dakika
21:24 Fatih Terim, Kıvanç Tatlıtuğ ile Buluştu
21:19 İnternet alemi yıkılıyor! Fatih Terim'den sürpriz Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı
21:19 Voleybolcu Zehra Güneş'in paylaşımları sosyal medyayı sallıyor
21:15 Voleybolcu olmasaymış model olurmuş! Zehra Güneş verdiği pozlarla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor
20:52 OnlyFans, Türkiye'de erişime kapatıldı
20:48 Skandal paylaşımın ardından kapatılması için şikayet kampanyası başlatılmıştı: OnlyFans'e erişim engellendi
20:44 Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş: '3 puanla ayrılmak istiyoruz'
20:43 Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: Şimşek'in açıklamaları Babacan ve Davutoğlu'nun programı
20:40 "Kendisini takdir ediyorum" diyen Şenol Güneş, deneyimli futbolcuyu öve öve bitiremedi
20:39 Perinçek'ten çok konuşulacak Mehmet Şimşek yorumu: Mandacıların alası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2023 21:26:40. #1.12#
SON DAKİKA: Kan donduran olay! Büyükanne zehirli erişteyi torunlarına ve engelli kızına yedirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement