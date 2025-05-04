ABD'nin California eyaletinde tek motorlu bir uçak düştü, kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin California eyaletinin güneyindeki Simi Valley'de meydana gelen kazada, tek motorlu bir uçak, iki eve çarparak düştü. Kazada uçağın pilotunun hayatını kaybettiği ve 2 evin hasar aldığı kaydedildi.
Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.
Son Dakika › Dünya › California'da Uçak Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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