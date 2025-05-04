California\'da Uçak Kazası: 1 Ölü

ABD'nin California eyaletinde tek motorlu bir uçak düştü, kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin California eyaletinin güneyindeki Simi Valley'de meydana gelen kazada, tek motorlu bir uçak, iki eve çarparak düştü. Kazada uçağın pilotunun hayatını kaybettiği ve 2 evin hasar aldığı kaydedildi.

Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.