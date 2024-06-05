Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ILO Genel Direktörü ile görüştü

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, resmi temaslarını sürdürdüğü Cenevre'de Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Gilbert Houngbo ile bir araya geldi.

Bakan Işıkhan, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün ILO Genel Direktörü Sayın Gilbert F. Houngbo ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede, Türkiye'nin ILO ile olan güçlü bağlarını ve sosyal adalet alanındaki kararlılığını ortaya koyduk. Küresel Sosyal Adalet Koalisyonu kapsamında küresel düzeyde sosyal adaletin sağlanması konusunda atılabilecek adımlara ilişkin fikir alışverişinde bulunduk. Ayrıca, ILO'nun Gazze'ye yönelik acil durum eylem planını en güçlü şekilde desteklediğimizi vurguladık" dedi.