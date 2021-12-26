Canlı yayında göğsünü açtı, kanal anında kapatıldı

ABD merkezli bir teknoloji devinin resmi Twitch kanalında beklenmedik bir olay yaşadı. Yayıncı Henar Alvarez'in kendini canlı yayında ifşa etmesinin ardından Amazon, kendi İspanyolca Twitch Kanalını kısa süreliğine askıya aldı.
Twitch'te çıplaklık kesinlikle yasak olduğu için yayıncılar en ufak bir görüntü verdiğinde kanalları bir süreliğine kapatılıyor. Ama böyle bir durumun Amazon'un resmi sayfasında olması ve kendi kanalını kapatması ise alışıldık bir durum değil.
Yasak 24 saatten kısa bir süre sonra kaldırıldı ve yayının kanaldan silindiği görüldü. Diğer yandan, söz konusu olayla ilgili şirketten herhangi resmi bir açıklama yapılmadı.
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