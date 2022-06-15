'Çarpıcı' renklerdeki gün doğumu ve gün batımının sebebi Tonga Yanardağı

Yeni Zelanda Ulusal Su ve Atmosfer Enstitüsü (Niwa), bugün açıklama yaparak kendilerine ülkenin birçok yerinden son günlerde yaşanan 'çarpıcı renklerdeki' gün batımı ve gün doğumu hakkında sorular soran bir çok mesaj aldıklarını duyurdu. NIWA bilim insanları gökyüzünde mavi, mor ve menekşe tonlarındaki parıltının sebebinin, Ocak ayında patlayan Tonga Yanardağı'ndan atmosfere yayılan aerosoller olduğunu ifade etti.

NİWA açıklamasında gökyüzündeki bu fenomeni anlamak için atmosferik araştırma istasyonundaki meslektaşlarıyla bağlantı kurduklarını ve yapılan ölçümlerde Yeni Zelanda'nın yaklaşık 25 kilometre yukarısında, stratosferdeki aerosollerde olağandışı artışlar tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada "Bu aerosollerin, son zamanlarda ülke çapında görülen olağanüstü gökyüzü manzaralarının nedeni olduğu düşünülmektedir" denildi.

Aerosollerin, Tonga Yanardağı'ndan fışkıran kül ve duman kaynaklı atmosfer ortamında dağılan partiküller olduğu kaydedildi. Özellikle sosyal medyada paylaşım yapan Yeni Zelandalılar, gün batımı ve gün doğumu sırasında ortaya çıkan farklı renklere dikkat çekti. AEROSOLLER, IŞIĞIN DAĞILMA ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRİYORYanardağ patlamasından kaynaklanan stratosferik aerosol yoğunluklarının, Nisan ayından bu yana Yeni Zelanda'nın üzerinde bulunduğu enlem olan 35°G-45°G arasında üç katına çıktığını teyit edildi. Avustralya 'da da yer yer gözlemlenen farklı gün batımı ve gün doğumu renklerinin, sebebinin aerosollerin ışığın dağılma şeklini değiştirdiği için ortaya çıktığı ifade edildi.MAVİ, MOR, MENEKŞE TONLARINDA PARILTI YARATIYOR

NİWA bilim insanları açıklamada "Genellikle bir gün doğumu veya gün batımı gördüğünüzde, en canlı renklere dönüşen bulutlardır. Bununla birlikte, bir volkanik patlamanın ardından stratosferik aerosoller mevcut olduğunda, güneş batarken veya ufukta yükselirken ışığı saçarak ve bükerek gökyüzünde mavi, mor ve menekşe tonlarında bir parıltı yaratır" ifadelerini kullandı.