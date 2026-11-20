Oscar ödüllü oyuncular Catherine Zeta-Jones ile Michael Douglas'ın 23 yaşındaki kızı Carys Douglas, oyunculuğa adım atarken ailesinin kendisini önyargılara karşı uyardığını söyledi. Genç oyuncu, ünlü ailelerin çocukları için kullanılan "nepo baby" (torpilli çocuk) etiketine ilişkin görüşlerini de paylaştı, BBC'nin haberine göre.

Carys Douglas bu yıl sahneye ilk kez çıktı ve New York'un Brooklyn semtinde sahnelenen Anton Çehov'un Martı oyununda başrol Nina'yı canlandırdı.

"KİMLİĞİMİ KENDİM KURMALIYDIM"

Elle İspanya'ya konuşan Douglas, anne ve babasının insanların kendisi hakkında peşin fikirleri olabileceğini hiçbir zaman saklamadığını anlattı. "Bana kendi kimliğimi kurmanın yalnız bana bağlı olduğunu öğrettiler. Bu benim sorumluluğumdu ve hâlâ öyle" diyen genç oyuncu, zamanla bu tür bir baskıyla başa çıkmanın farklı yollarını öğrendiğini söyledi.

"Nepo baby" ifadesi, ünlü ebeveynlerinin sırtından zenginlik ve başarı elde ettiği düşünülen çocuklar için kullanılıyor.

ZETA-JONES: BU ÇOCUKLAR BUNU İSTEMEDİ

Catherine Zeta-Jones daha önce bu ifadeyi "korkunç" diye nitelendirmiş, "Bu çocuklar böyle bir aileye doğmayı istemedi, hayatta kendi yollarını buluyorlar" demişti. 57 yaşındaki oyuncu, "Ama bunu seviyorlar ve iyiler. Öyle olmasaydı Michael ve ben 'Hukuk fakültesi de fena görünmüyor' diyen ilk kişiler olurduk" sözlerini eklemişti.

Wall Street ve Ölümcül Cazibe gibi filmlerle tanınan 82 yaşındaki Michael Douglas da etiketi "talihsiz bir unvan" olarak görüyor. Douglas, Hollywood'un altın çağının yıldızı olan babası Kirk Douglas'ı hatırlatarak "Babamın babası hurdacıydı" demişti.

İKİ ÇOCUK DA OYUNCULUĞU SEÇTİ

Çiftin çocukları Dylan ve Carys, anne ve babalarının izinden giderek oyunculuğa yöneldi. Michael Douglas, çocuklarının anaokulundan beri sahneye çıktığını, okul gösterilerinden yaz tiyatro kamplarına kadar çok çalıştıklarını söyledi.

Galler'in Swansea kentinden olan Zeta-Jones, Maskeli Süvari Zorro, Trafik ve 2002 yapımı Chicago gibi filmlerle dünya yıldızı olmuş, Chicago'daki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanmıştı.

Kaynak: BBC