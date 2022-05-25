Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti

25.05.2022 17:21

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti.

Bakan Çavuşoğlu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinden Aksa'ya doğru yürüdü.

Mescid-i Aksa'nın idaresinden sorumlu Kudüs İslami Vakıflar İdaresini ziyaret eden Çavuşoğlu, İdare Başkanı Azzam el-Hatib ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, görüşmede, "Mescid-i Aksa, Türk milletinin dualarında. Türkiye'nin Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya yönelik hassasiyetini, İsrail tarafına açıkça ifade ettik." dedi.

Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatının ve tüm İslam ülkelerinin Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı unutmaması için her türlü çalışmayı yürüttüklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Vakıf yetkilileriyle görüşmesinin ardından Harem-i Şerif'te Kubbetüs Sahra ve Kıble Mescidi'ni de ziyaret etti.

Aksa'da ibadet eden bazı Müslümanlar, Çavuşoğlu'na sevgi gösterisinde bulunarak fotoğraf çektirmek istedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti

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Bakan Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti Bakan Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti - Son Dakika


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