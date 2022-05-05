Çavuşoğlu'nun bozkurt selamına Uruguay'dan tepki: Türkiye'ye büyükelçi ataması askıya alındı iddiası - Son Dakika
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Çavuşoğlu'nun bozkurt selamına Uruguay'dan tepki: Türkiye'ye büyükelçi ataması askıya alındı iddiası

05.05.2022 11:46
Çavuşoğlu'nun bozkurt selamına Uruguay'dan tepki: Türkiye'ye büyükelçi ataması askıya alındı iddiası

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, 24 Nisan'da Uruguay'da gerçekleştirdiği ziyaret esnasında Ermeni protestoculara bozkurt işareti yapmasının yankıları sürüyor. Uruguay'ın, Çavuşoğlu'nun bu hareketi sebebiyle Türkiye'ye büyükelçi atama kararını askıya aldığı öne sürüldü.

24 Nisan'da 1915 olaylarının yıldönümünde Uruguay'da ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermeni protestoculara bozkurt işareti yapmıştı. Çavuşoğlu'nun bozkurt işareti, Uruguay'daki Ermeni cemaatinin yanı sıra Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou ve Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo'nun da tepkilerini çekmişti. Bakan Çavuşoğlu'nun bu hareketine Uruguay'ın tepkisi sürüyor.

SOL PARTİLER BÜYÜKELÇİ ATANMASINA KARŞI ÇIKTI

Kısa Dalga'nın haberine göre, Hugo Cayrús'un büyükelçiliğe ataması, sol partilerin ittifakından oluşan Frente Amplio'nun (Geniş Cephe) talebi ve tüm partilerin desteğiyle, Senato'dan döndü. Dosya, oy veren 25 vekilin tamamının oyuyla, Uruguay parlamentosunun üst kanadının Uluslararası İlişkiler Komitesi'ne geri gönderildi.

ATAMA DAHA AYRINTILI İNCELEME İÇİN ERTELENDİ

Muhalefetteki senatörlerden Liliam Keçiciyan, geçtiğimiz hafta El Pais gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye ile Ermenistan'a büyükelçi atamalarının eş zamanlı yapılması için böyle bir girişimde bulunacaklarını açıklamıştı. Keçiciyan, Senato'daki oturumdaysa, kararlarının Cayrus'un şahsıyla bir ilgisi olmadığını vurguladı.

Muhalefet vekili, hem 'Türkiye Dışişleri Bakanı'nın bozkurt işareti yapmasının daha ayrıntılı incelenmesi', hem de Türkiye ile Ermenistan'daki büyükelçiliklerin dengeli bir şekilde ele alınması amacıyla atamayı engellediklerini söyledi.

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Son Dakika Dünya Çavuşoğlu'nun bozkurt selamına Uruguay'dan tepki: Türkiye'ye büyükelçi ataması askıya alındı iddiası - Son Dakika


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