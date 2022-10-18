Çeçenistan'da iç savaş tehlikesi! Askere alınmak ve Ukrayna'ya gitmek istemeyen Çeçenlerle Kadirov'a bağlı birlikler arasında çatışma çıktı - Son Dakika
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Çeçenistan'da iç savaş tehlikesi! Askere alınmak ve Ukrayna'ya gitmek istemeyen Çeçenlerle Kadirov'a bağlı birlikler arasında çatışma çıktı

18.10.2022 13:46

Çeçenistan'da askere alınmak ve Ukrayna'ya gitmek istemeyen Çeçenler, Çeçen lider Ramazan Kadirov'a bağlı birliklerle çatıştı. Protestocuların el bombası taşıdıkları öğrenilirken, bölgeye Rusya Ulusal Muhafızlarının özel bir polis şubesi olan OMON ekipleri sevk edildi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 24 Şubat'tan bu yana devam ederken, Çeçenistan'da iç savaş tehlikesini tetikleyen çatışmalar patlak verdi.

ÇEÇENLER KADİROV'A BAĞLI BİRLİKLERLE ÇATIŞTI

Bölgeden gelen haberlere göre, askere alınmak ve Ukrayna'ya gitmek istemeyen Çeçenler, Çeçen lider Ramazan Kadirov'a bağlı birliklerle çatıştı.

PROTESTOCU GRUPTA EL BOMBALARI GÖRÜLDÜ

Uluslararası basın, Çeçenistan'da meydana gelen gelişmeleri duyururken, çatışmanın 1990'ların başında ülkede meydana gelen iç savaşa dönebileceği yönünde korkuları artırdığı vurgulandı. Çatışmalar, Çeçenistan ve İnguşetya sınırında bulunan Samashki köyü yakınlarında meydana geldi. Putin'in 'seferberlik' kararına karşı bir grup Kadirov'un milisleriyle karşı karşıya geldi. Otomatik silahlarla donanmış protestocu grupta el bombaları olduğu da görüldü.

RUSYA ÖZEL BİRİMLERİNİ SEVK ETTİ

Bölgeye acilen Rusya Ulusal Muhafızlarının özel bir polis şubesi olan OMON ekipleri sevk edildi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in durumla ilgili anbean bilgilendirildiği aktarıldı. Kadirov konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, Ukrayna'ya 70 binden fazla Çeçen savaşçının gönderileceğini belirtti ve televizyonda yaptığı açıklamada, "Her zaman tüm ülkelerle barış ve anlaşma içinde yaşamak istiyoruz. Ancak bazı ülkeler bunu istemiyor. Bize şaka yapılmayacağını göstereceğiz" dedi.

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Ramazan Kadirov, Çeçenistan, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çeçenistan'da iç savaş tehlikesi! Askere alınmak ve Ukrayna'ya gitmek istemeyen Çeçenlerle Kadirov'a bağlı birlikler arasında çatışma çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çeçenistan'da iç savaş tehlikesi! Askere alınmak ve Ukrayna'ya gitmek istemeyen Çeçenlerle Kadirov'a bağlı birlikler arasında çatışma çıktı - Son Dakika
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