Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonra ilk ziyaret! Prens Selman bugün Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonra ilk ziyaret! Prens Selman bugün Türkiye'ye geliyor

22.06.2022 07:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Türkiye'ye gelecek olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı Beştepe'de kabul edecek. Kritik görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınmasının yanı sıra iki ülke arasında bir dizi ticari anlaşmaya da imza atılacak. Selman'ın Türkiye ziyareti, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinden bu yana ilk resmi ziyareti olacak.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bugün Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prens Selman'ı Beştepe'de kabul edecek.

BİR DİZİ TİCARİ ANLAŞMA İMZALANACAK

Görüşmede iki ülke ilişkileri başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak. Ayrıca, iki ülke arasında bir dizi ticari anlaşmanın da imzalanması bekleniyor.

ERDOĞAN NİSAN AYINDA ZİYARETTE BULUNMUŞTU

Selman Türkiye ziyareti öncesi Mısır ve Ürdün'e gitti. Veliaht Prens iki ülkenin liderleriyle görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Nisan ayı sonunda Suudi Arabistan'a bir ziyarette bulunmuş, Veliaht Prens Selman'la görüşmüştü.

KAŞIKÇI'NIN ÖLDÜRÜLMESİNDEN BU YANA İLK ZİYARET

Selman'ın Türkiye ziyareti, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesinden bu yana ilk resmi ziyareti olacak.

YORUMLAR
500
GÜNDEM ÖZETİNE GÜNDEM ÖZETİNE Prens Selman'ın ziyaretinde farklı sektörlerde iş birlikleri konuşulacak Prens Selman'ın ziyaretinde farklı sektörlerde iş birlikleri konuşulacak

Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, Prens Selman, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonra ilk ziyaret! Prens Selman bugün Türkiye'ye geliyor - Son Dakika


Son Dakika
01:13 Marmaris'teki yangının çıkış nedeni araştırılıyor! Sabotaj ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi
01:09 Belediye Başkanı Oktay, Marmaris'teki yangınla ilgili son durumu paylaştı: Zor bir gece bizi bekliyor
00:31 AhsenTV sunucusu Bülent Yapraklıoğlu Eminönü'nde saldırıya uğradı
00:23 Fatih Karagümrük, dünyaca ünlü futbolcu Aaron Ramsey için harekete geçti
00:19 Balık avlamak için elektrik verdikleri dereye düşen iki kuzen hayatını kaybetti
00:13 Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın hızla yayılıyor! Bakan Soylu ve Bakan Kirişçi bölgeye gidecek
00:02 Kıbrıs'tan acı haber geldi! Araç kazası sonucu 1 askerimiz şehit düştü
23:51 Domenec Torrent, sarı-kırmızılı taraftarlara sosyal medya hesabından veda etti! Gelen yorumlar ise teknik adamı şaşırttı
23:16 Hakan Çalhanoğlu'na Paris Saint-Germain talip oldu! Mbappe ve Messi ile takım arkadaşı olacak
22:48 FK Haugesund ile Stromsgodset IF arasında oynanan maçta deplasman tribünündeki bir taraftar mastürbasyon yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 07:55:03. #1.13#
SON DAKİKA: Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonra ilk ziyaret! Prens Selman bugün Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement