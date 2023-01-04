Cenaze evi sahibi iki kadın, 560 ölünün naaşını parçalayıp satmaktan mahkum oldu - Son Dakika
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Cenaze evi sahibi iki kadın, 560 ölünün naaşını parçalayıp satmaktan mahkum oldu

04.01.2023 12:13
Cenaze evi sahibi iki kadın, 560 ölünün naaşını parçalayıp satmaktan mahkum oldu

ABD'de sahip oldukları cenaze evi aracılığıyla kendilerine teslim edilen 560 merhumun naaşlarını parçalara ayırıp satan anne-kız iki kadın, hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'de sahip oldukları cenaze evi aracılığıyla kendilerine teslim edilen 560 merhumun naaşlarını parçalara ayırıp satan anne-kız iki kadın, hapis cezasına çarptırıldı. İki kadın, ABD federal kanununda ceset parçalarını satma suçu açık olmadığından merhumların ailelerini 'dolandırmaktan' hüküm giydi.

ABD mahkemesi Colorado eyaletinde Günbatımı Mesa Cenaze Evini işleten Megan Hess (46) ve annesi Shirly Koch'u (69), 2010 ile 2018 yılları arasında kendilerine cenaze işlerinin yapılması için teslim edilen 560 naaşı, parçalara ayırıp satmaktan 20 ve 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. 20 yıl hapis cezası alan Hess ve 15 yıl hapis cezası alan annesi Koch'un merhumların ailelerinden bin dolar gibi bir cenaze ücreti aldıkları, daha sonra naaşları parçalara ayırarak sattıkları belirlenmiş, ikili geçen yılın Temmuz ayında suçlarını kabul etmişti.ABD'de organ satışı yasa dışı olmakla beraber vücut parçalarının satışı hali hazırda ABD federal yasalarında açık bir suç olarak yer almadığı için mahkeme anne kızı, merhumların ailelerini dolandırma suçuyla mahkum etti. Olayı araştıran Federal Soruşturma Bürosu (FBI) bugün mahkumiyetle ilgili açıklama yaparak iki kadının, en acılı zamanlarında ailelerin güvenlerine ihanet ederek sevdiklerini parçalara ayırdığını vurguladı.


Kaynak: DHA
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