Chaba tayfunu Çin'i yerle bir etti! 5 dakika içinde çatılar uçtu, ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
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Chaba tayfunu Çin'i yerle bir etti! 5 dakika içinde çatılar uçtu, ortalık savaş alanına döndü

03.07.2022 08:13

Çin'de yılın ilk tayfunu Chaba, Guangdong eyaletinin Maoming kentinde karaya çıktı. Hainan Adası'nda acil durum seviyesi 2'ye yükseltilirken, ada genelindeki tüm demiryolu hizmetleri askıya alındı ve 400'ü aşkın uçuş iptal edildi. Öte yandan Chaba tayfununun 5 dakika içinde vurduğu Chaozhou kentinde çekilen görüntüler özellikle sosyal medyada gündem yarattı.

Çin'de yılın ilk tayfunu olarak bilinen Chaba, Guangdong eyaletinin Maoming kentinde karaya ulaştı. Rekor yağış uyarısında bulunulurken, Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, karaya ulaşan tayfunun, saatte 15 ila 20 kilometre arasında değişen hız ile kuzeybatıya doğru ilerlediği bilgisini paylaştı.

"MUSON YAĞMURLARI, SAĞANAKLARA YOL AÇACAK"

Meteoroloji Uzmanı Gao Shuanzhu, bazı bölgelerde 600 milimetreye kadar yağış bırakması beklenen Chaba Tayfunu hakkında, "Muson yağmurları, sağanaklara ve kümülatif yağışlara yol açacaktır" dedi

ACİL DURUM SEVİYESİ 2'YE YÜKSELTİLDİ

Guangdong eyaletinin batısının, Guangzhou bölgesinin doğusunun ve Hainan Adası'nın sık sık tayfunlardan etkilendiğini belirten Shuanzhu, bu bölgelerde yaşanabilecek yağmur fırtınalarına, toprak kaymalarına ve sellere karşı halka uyarıda bulundu. Hainan Adası'nda acil durum seviyesi 2'ye yükseltildi. Ada genelindeki tüm demiryolu hizmetleri askıya alınırken, 400'ü aşkın uçuş da iptal edildi.

BÖLGEDEN GELEN GÖRÜNTÜLER KORKUNÇ

Öte yandan Chaba tayfununun Çin'in Chaozhou kentini 5 dakika boyunca vurduğu görüntüler internette büyük ses getirdi. Korku filmini andıran videoda, tayfunun ev ve fabrikaların çatısını uçurduğu anlar yer aldı.

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Kaynak: Xinhua

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Chaba tayfunu Çin'i yerle bir etti! 5 dakika içinde çatılar uçtu, ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Chaba tayfunu Çin'i yerle bir etti! 5 dakika içinde çatılar uçtu, ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
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