CHP Almanya Federasyonu Gençlik Kolları'ndan Dayanışma Mesajı

Haber: İlhan Baba

(KÖLN)- CHP Almanya Federasyonu Gençlik Kolları temsilcileri ile CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara, Köln'de düzenlenen etkinlikte bir araya gelerek Türkiye'deki gençlerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Dayanışma mesajlarının verildiği buluşmada, gençlerin ekonomik ve sosyal sorunlarına karşı mücadelenin Türkiye'de ve yurt dışında süreceği vurgulandı.

Anka Haber Ajansına konuşan Erdem Kara, Cumhuriyet Halk Partisi gençlik örgütlerinin Türkiye'nin en köklü gençlik yapılanmalarından biri olduğunu belirterek, aralarındaki mesafeye rağmen Almanya'daki CHP gençlik örgütleriyle dayanışma içinde olduklarını söyledi. Kara, Almanya'daki gençlik kolları temsilcileriyle bir araya gelerek çalışmalarını dinlediklerini ifade ederek, "Bayrağı orada dik tutabilme azimlerini gördük" dedi.

Kara, biz savaş meydanlarında kurulmuş bir partinin genç temsilcileriyiz. Bizden sonraki arkadaşlarımız da bu bayrağı en iyi ileriye alacak. Biz de bizden önceki arkadaşlarımızdan aldığımız gibi. Şunu belirtmek isterim, gençlerin sorunlarını bilen ve bunları çözüm üreten, gençleri dinleyen, gençlerle sohbet eden bireyleriz. Çünkü biz partisine bakmaksızın özellikle Türkiye'de gençlerin sorunlarını çok yakından takip ediyoruz.

Göreve geldikleri günden bu yana baskılara rağmen mücadeleden geri adım atmadıklarını vurgulayan Kara, gençlerin yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunları yakından takip ettiklerini kaydetti. Kara, işsizlik, barınma ve ifade özgürlüğü konularına dikkat çekerek, üniversite mezunu işsiz gençlerin, KYK burslarıyla geçinmekte zorlanan öğrencilerin ve yurt sorunları yaşayan gençlerin sıkıntılarını bildiklerini söyledi.CHP gençlik örgütleri olarak Türkiye'nin her yerinde mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Kara, yurt dışında yaşayan ve Türkiye'de değişim bekleyen gençlere de selam gönderdi.

CHP Almanya Federasyonu Gençlik Kolları Genel Sekreteri Osman Akdeniz de, İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti. Akdeniz, Almanya'da yaşamalarına rağmen Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, İstanbul ve Türkiye genelindeki dayanışma çalışmalarına destek vermeyi sürdürdüklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı verdiklerini belirten Akdeniz, dayanışmayı Almanya'dan, Avrupa'dan ve dünyanın dört bir yanından sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.