CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Katar'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi ile tokalaştığı fotoğraflar servis edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu dikkat çeken ifadeler kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte yaptığı "Sisi'yi Cumhurbaşkanı olarak kabul etmiyorum, benim için Mısır'ın Cumhurbaşkanı Mursi'dir. Birleşmiş Milletler'de onunla aynı masaya oturmadım, oturursam kendimi inkar ederim" açıklamalarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Ne oldu, ne oldu Allah aşkına. Bu ne demektir? Tükürdüğünü yalamak, Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Naptın gittin elini sıktın. Birleşik Arap Emirlikleri için Suudi Arabistan için İsrail için Suriye için neler söylemedi. Şimdi araya aracılar koyuyor acaba nasıl barışabiliriz diye. Bütün dünya gülüyor arkadaşlar. Türkiye'nin itibarı böyle sarsılmamalı" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetiyle 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışına katılmak üzere başkent Doha'ya gitmişti. Ziyarette dikkat çeken bir gelişme de yaşanmıştı. Daha önce Mısır'la normalleşme adımlarının atılabileceğini açıklayan Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi ile Katar'da el sıkışmıştı.
Son Dakika › Dünya › Erdoğan'ın Sisi ile tokalaştığı fotoğraf Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirdi: Bu resmen tükürdüğünü yalamaktır - Son Dakika