Erdoğan'ın Sisi ile tokalaştığı fotoğraf Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirdi: Bu resmen tükürdüğünü yalamaktır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ERDOĞAN-SİSİ FOTOĞRAFI KILIÇDAROĞLU'NUN GÜNDEMİNDE

Katar'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi ile tokalaştığı fotoğraflar servis edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu dikkat çeken ifadeler kullandı.

"ALLAH KİMSEYE BÖYLE BİR ŞEY YAŞATMASIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte yaptığı "Sisi'yi Cumhurbaşkanı olarak kabul etmiyorum, benim için Mısır'ın Cumhurbaşkanı Mursi'dir. Birleşmiş Milletler'de onunla aynı masaya oturmadım, oturursam kendimi inkar ederim" açıklamalarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Ne oldu, ne oldu Allah aşkına. Bu ne demektir? Tükürdüğünü yalamak, Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Naptın gittin elini sıktın. Birleşik Arap Emirlikleri için Suudi Arabistan için İsrail için Suriye için neler söylemedi. Şimdi araya aracılar koyuyor acaba nasıl barışabiliriz diye. Bütün dünya gülüyor arkadaşlar. Türkiye'nin itibarı böyle sarsılmamalı" diye konuştu.