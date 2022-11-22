Erdoğan'ın Sisi ile tokalaştığı fotoğraf Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirdi: Bu resmen tükürdüğünü yalamaktır - Son Dakika
Üye Girişi

Erdoğan'ın Sisi ile tokalaştığı fotoğraf Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirdi: Bu resmen tükürdüğünü yalamaktır

22.11.2022 14:59

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile tokalaştığı fotoğrafa tepki gösterdi. Erdoğan'ın geçmişte yaptığı açıklamaları hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Ne oldu, ne oldu Allah aşkına. Bu ne demektir? Tükürdüğünü yalamak, Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ERDOĞAN-SİSİ FOTOĞRAFI KILIÇDAROĞLU'NUN GÜNDEMİNDE

Katar'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi ile tokalaştığı fotoğraflar servis edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu dikkat çeken ifadeler kullandı.

"ALLAH KİMSEYE BÖYLE BİR ŞEY YAŞATMASIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte yaptığı "Sisi'yi Cumhurbaşkanı olarak kabul etmiyorum, benim için Mısır'ın Cumhurbaşkanı Mursi'dir. Birleşmiş Milletler'de onunla aynı masaya oturmadım, oturursam kendimi inkar ederim" açıklamalarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Ne oldu, ne oldu Allah aşkına. Bu ne demektir? Tükürdüğünü yalamak, Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Naptın gittin elini sıktın. Birleşik Arap Emirlikleri için Suudi Arabistan için İsrail için Suriye için neler söylemedi. Şimdi araya aracılar koyuyor acaba nasıl barışabiliriz diye. Bütün dünya gülüyor arkadaşlar. Türkiye'nin itibarı böyle sarsılmamalı" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetiyle 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışına katılmak üzere başkent Doha'ya gitmişti. Ziyarette dikkat çeken bir gelişme de yaşanmıştı. Daha önce Mısır'la normalleşme adımlarının atılabileceğini açıklayan Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi ile Katar'da el sıkışmıştı.

YORUMLAR
500
Türkiye ekonomisine dev katkı! Dünyanın en büyük 5'inci barajı Yusufeli açılıyor Türkiye ekonomisine dev katkı! Dünyanın en büyük 5'inci barajı Yusufeli açılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sisi'nin tokalaştığı fotoğraf Yunanistan'ı harekete geçirdi! Heyet gönderiyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sisi'nin tokalaştığı fotoğraf Yunanistan'ı harekete geçirdi! Heyet gönderiyorlar

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Mısır, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Erdoğan'ın Sisi ile tokalaştığı fotoğraf Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirdi: Bu resmen tükürdüğünü yalamaktır - Son Dakika


Son Dakika
17:30 Kaya Çilingiroğlu ile görüntülenen Hülya Avşar'dan kafaları karıştıran açıklama: Evet hamileyim
17:11 A Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe ve Altay'ı çalıştıran Kalman Meszöly hayatını kaybetti
17:00 Konya'da gizemli ölümler: 4 çocukları olan çift, araç içinde tabancayla vurulmuş halde bulundu
17:01 "Ben gay değilim" diyen Cemil İpekçi'den cinsellik itirafı: Kimlerle beraber olduğumu söylesem Türkiye ayağa kalkar
16:59 Şarkıcı Melek Mosso annesiyle konserde türkü söyledi, sürpriz düet alkış aldı
16:52 Katar'da bir et restoranındaki görüntüler Necip Fazıl'ın sözlerini hatırlattı: Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul
16:38 20 yıldır sevgilisi olarak anılıyordu! Manken Ece Gürsel, Hıncal Uluç'un cenazesine katılmadı
16:18 Suudi Arabistan tribünlerinden Arjantin galibiyeti sonrası olay tezahürat: Neredesin Messi?
16:12 Cem Yılmaz'dan, "Sigara ve alkol kartellerinden para alıyor" iddialarında bulunup dava açan derneğe cevap: Ey dernek seni ciddiyete davet ediyorum!
13:15 6 yıl önce "İnternet kafeye gidiyorum" diyerek evden çıkan Nesrin Koçaklı hala bulunamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2022 17:39:22. #1.13#
SON DAKİKA: Erdoğan'ın Sisi ile tokalaştığı fotoğraf Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirdi: Bu resmen tükürdüğünü yalamaktır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement