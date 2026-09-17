CHP Münster Bielefeld Birliği genel kurulda adını YENİ Parti olarak değiştirdi - Son Dakika
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CHP Münster Bielefeld Birliği genel kurulda adını YENİ Parti olarak değiştirdi

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CHP Münster Bielefeld Birliği genel kurulda adını YENİ Parti olarak değiştirdi
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Almanya'da faaliyet gösteren CHP Münster Bielefeld Birliği, genel kurulda çalışmalarını "YENİ Parti Münster Bielefeld" adıyla sürdürme kararı aldı. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Yılmaz Gökçeltik, antidemokratik 'butlan' sürecini reddettiklerini belirterek Özgür Özel'e ve Ekrem İmamoğlu'na destek vereceklerini söyledi.

Haber: İlhan Baba

(MÜNSTER)Almanya'da faaliyet gösteren CHP Münster Bielefeld Birliği, gerçekleştirdiği genel kurulda çalışmalarını "YENİ Parti Münster Bielefeld" adıyla sürdürme kararı aldı.

CHP Münster Bilefeld Birliği Genel Kurulu'nda birliğin adının "Yeni Parti Münster Bielefeld" olarak değiştirilmesine karar verildi. YENİ Parti Münster Bielefeld Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Yılmaz Gökçeltik, genel kurul sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaşanan siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Halkın iradesini ve demokratik kazanımları gasbetmeyi amaçlayan antidemokratik 'butlan' sürecini kesin bir dille reddediyoruz. Bu hukuksuzluğa tamamen karşı olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz" dedi.

Yurt dışında yaşayan Türkiye vatandaşlarının demokrasi mücadelesine destek vermeyi sürdüreceklerini belirten Gökçeltik, "Haksızlıklar karşısında asla susmayacağız, dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz. Bu inanç ve kararlılıkla, demokrasi mücadelemizin yeni kalesi olan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na destek vermeye devam edeceğiz."

Gökçeltik, hedeflerinin iktidara gelmek olduğunu belirterek, "Ülkemize adaleti ve liyakati yeniden getirmek, Türkiye'yi demokratik ve refah dolu günlere kavuşturmak için mücadelemizi yurt dışından sürdüreceğiz" diye konuştu.

Genel kurulda kendilerine destek veren YENİ Parti Hannover Birlik Başkanı Mehmet Doğruyol ile yönetim kurulu üyeleri Gülseren Koyuncu, Mustafa Arda Vural ve Anıl Berk Taşçı'ya teşekkür eden Gökçeltik, dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Gökçeltik, "Dayanışmamız en büyük gücümüzdür. Bizler bitti demeden bu mücadele bitmez. Yolumuz açık, aydınlık günlerimiz yakın olsun" dedi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: CHP Münster Bielefeld Birliği genel kurulda adını YENİ Parti olarak değiştirdi - Son Dakika
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