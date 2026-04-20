CHP Nürnberg'de Yeni Başkan Hüseyin Coşgun

20.04.2026 19:58
Hüseyin Coşgun, CHP Nürnberg ve Çevresi Derneği'nin yeni başkanı oldu. Birlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG)- Almanya'nın Nürnberg kentinde faaliyet gösteren CHP Nürnberg ve Çevresi Sosyal Demokratlar Derneği, Villa Leon'da gerçekleştirdiği genel kurulda yeni başkanını seçti. Yapılan seçimde başkanlığa Hüseyin Coşgun getirildi. Coşgun birlik ve dayanışma vurgusu yaparak, yurtdışındaki örgütlenmeyi güçlendirme ve gençlere yönelik projeleri artırma mesajı verdi. Genel kurula katılan CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ise yurtdışındaki seçmenin seçim sonuçlarındaki belirleyici rolüne dikkat çekti.

Almanya'nın Nürnberg kentinde faaliyet gösteren CHP Nürnberg ve Çevresi Sosyal Demokratlar Derneği Genel kurulu yapıldı. Nürenberg Villa Leon'da yapılan genel kurulun Divan başkanlığını Murat Bülbül üstlenirken, yardımcılıklarını Rıza Seven ve İlhan Keten yaptı.

Genel kurula CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, CHP Almanya Federasyonu'ndan Hakan Madi ve Sait Çelik ile CHP Köln Başkan Yardımcısı Sezgin Özden katıldı.

Genel kurulda gündem maddeleri ve faaliyet raporu okunarak eski yönetim ibra edildi. Ardından yapılan seçimde başkanlığa Hüseyin Coşgun seçildi.

Yeni yönetim kurulunda Hayri Türk, Mustafa Arslan, Yasemin Şentürk, Yasemin Arapoğlu, Cengiz Güneş, Özlem Yaka ve Aylin Ataibiş yer aldı.

"Zaman birlik, beraberlik ve dayanışma zamanıdır"

CHP Nürnberg ve Çevresi Sosyal Demokratlar Derneği Başkanı Hüseyin Coşgun, göreve seçilmesinin ardından birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Coşgun yaptığı konuşmada, "Zaman birlik, beraberlik ve dayanışma zamanıdır. Gelecek seçimlerde CHP'yi iktidara taşımak için çalışmalarımızı hızlandırmalıyız. Tüm CHP gönüllülerimizin katkısıyla partimizin halk desteğini artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Eksik kalan çalışmaların tamamlanacağını ifade eden Coşgun, "Amacımız, tüzük çerçevesinde CHP'ye gönül veren herkesi bir araya getirmek ve güçlü bir yapı oluşturmaktır. Başarıya ulaşmak için tüm üyelerimizin maddi ve manevi desteğine ihtiyacımız var" diye konuştu. Yurtdışı örgütlenmelerine de değinen Coşgun, sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapılacağını, SPD başta olmak üzere diğer siyasi partilerle iletişimin sürdürüleceğini belirtti. Gençlere yönelik projelere dikkat çeken Coşgun, eğitim, danışmanlık hizmetleri ve yurtdışında eğitim görmek isteyen öğrencilerin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapılacağını söyledi.

Genel kurula katılan CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ise Almanya'da yaşayan vatandaşların seçimlerde kritik bir rol oynadığını belirtti ve yurt dışı oylarının sonuçları etkileyebildiğini ifade etti. Partinin hem Türkiye'de hem de yurt dışında daha güçlü ve bilinçli örgütlenmesinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Suiçmez, "Birlik ve dayanışma içinde hareket ederek, demokratik yollarla örgütlenmeli ve sandığı önümüze getirerek bu iktidarı hep birlikte değiştirmeliyiz" dedi.

Kaynak: ANKA

İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı O kadın ilk kez konuştu İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı! O kadın ilk kez konuştu
İsrail’den yeni İran mesaj: Her an yeni gelişmeler yaşanabilir İsrail’den yeni İran mesaj: Her an yeni gelişmeler yaşanabilir
Tamil Nadu’da Havai Fişek Fabrikasında Patlama Tamil Nadu'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama
İngiltere’den Hürmüz Boğazı için kritik uyarı: Risk seviyesi en üst seviyeye çıkarıldı İngiltere’den Hürmüz Boğazı için kritik uyarı: Risk seviyesi en üst seviyeye çıkarıldı
Manchester City’e kaybeden Arsenal taraftarı bir kadın sinir krizi geçirdi Manchester City'e kaybeden Arsenal taraftarı bir kadın sinir krizi geçirdi
CHP’li Ataşehir Belediyesi’nin esnaf anlayışı deşifre oldu CHP’li Ataşehir Belediyesi’nin esnaf anlayışı deşifre oldu

20:32
Onur Air resmen iflas etti
Onur Air resmen iflas etti
20:10
Lebron James’i karşısında gören Alperen Şengün’ün yaptığı hareket büyük beğeni topladı
Lebron James'i karşısında gören Alperen Şengün'ün yaptığı hareket büyük beğeni topladı
20:03
Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz
Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz
19:25
Macaristan’ın yeni başbakanı Netanyahu’ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklama emrini uygularız
Macaristan’ın yeni başbakanı Netanyahu'ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklama emrini uygularız
19:17
Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama İşte atılacak yeni adımlar
Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! İşte atılacak yeni adımlar
19:14
Haaland’ın canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor
Haaland'ın canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor
