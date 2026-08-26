CIA Başkanı Moskova\'da

Kremlin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Başkanı John Ratcliffe'in Moskova ziyareti sırasında Rusya'nın istihbarat servisleriyle görüştüğünü açıkladı. Ratcliffe, salı günü Rusya'ya kamuoyunda önceden duyurulmayan bir ziyaret gerçekleştirdi.Vladimir Putin'in basın sözcüsü Dmitri Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, "İstihbarat servisleriyle temaslar oldu" dedi.Peskov, "Rusya Devlet Başkanı ile herhangi bir görüşme yapılmadı. Bu konuda söyleyebileceğim tek şey bu. Doğal olarak, Devlet Başkanı Putin her şeyle ilgili derhal bilgilendiriliyor" diye ekledi.Peskov bu açıklamaları, Rus gazetesi Rossiyskaya Gazeta muhabirinin günlük basın bilgilendirme toplantısındaki sorusuna yanıt olarak yaptı.Muhabir kendisine, Vladimir Putin'in CIA başkanı ile görüşmelerden haberdar olup olmadığı ve bu görüşmelerin "hangi düzeyde" yapıldığını sordu. BBC Rusya Editörü Steve Rosenberg, Putin'in sözcüsüne ayrıca CIA görüşmelerinin konusunun ne olduğunu sordu. Peskov, "Bu konuda daha önce söylediklerime ekleyecek hiçbir şeyim yok" yanıtını verdi.Bu görüşmenin ABD ile Rusya arasındaki ikili ilişkilerin onarılması üzerinde nasıl bir etkisi olacağını söylemek için henüz erken olduğunu belirtti.Peskov, "Bunun, halihazırda içinde bulunduğumuz derin krizden ikili ilişkilerimizin genel olarak toparlanma sürecini ne ölçüde etkileyeceğini söylemek için henüz erken" dedi.İstihbarat teşkilatları arasındaki temasların "olumlu bir olgu, olumlu bir süreç" olduğunu da ekleyen Peskov, bu temasların iki ülke arasındaki ilişkilerin "en zor dönemlerinde bile" sıklıkla sürdüğünü söyledi.Ratcliffe, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci dönemi sırasında Rusya'yı ziyaret eden en üst düzey ABD'li yetkililerden biri olmuş gibi görünüyor.Üst düzey Amerikalı ve Rus yetkililer arasındaki yüz yüze görüşmeler nadir gerçekleşiyor.Bir CIA başkanının Moskova'yı son ziyareti Kasım 2021'de gerçekleşmişti. William Burns o ziyaret sırasında Rusya'yı Ukrayna'ya asker göndermemesi konusunda uyarmıştı. Haftalar sonra Kremlin, Ukrayna'ya karşı topyekun savaşını başlattı.O tarihten bu yana ABD ile Rusya arasındaki ilişkiler gergin seyrediyor. Rusya uluslararası arenada büyük ölçüde tecrit edildi ve uluslararası ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya. Trump geçen yıl Alaska'da Vladimir Putin ile görüşmüş ancak bu görüşmede bir ilerleme sağlanamamıştı. Daha sonra ABD öncülüğünde Ukrayna ile yürütülen barış görüşmeleri de durmuş gibi görünüyor.

Bir üst düzey Ukraynalı yetkili BBC'nin ABD'deki yayın ortağı CBS'e yaptığı açıklamada, ziyaret öncesinde ABD'nin Ukrayna'ya üst düzey bir heyetin Moskova'ya gideceğini bildirdiğini söyledi. Buna göre heyet ayrılana kadar Kiev'den saldırılarını durdurması istendi. 2019 ile 2022 yılları arasında Moskova'da Britanya'nın askeri ataşesi olarak görev yapan John Foreman, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Amerikalılar normalde bu kadar üst düzey bir yetkiliyi kısa süreli ve önceden duyurulmamış şekilde Moskova'ya göndermez ancak olağanüstü bir durum varsa bunu yaparlar" dedi.BBC News yorum almak için CIA, Beyaz Saray ve Pentagon ile temasa geçti ancak haber yayımlanıncaya kadar yanıt alamadı. Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.