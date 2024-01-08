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Çin, ABD merkezli beş savunma sanayi şirketine yaptırım uygulayacak - Son Dakika
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Çin, ABD merkezli beş savunma sanayi şirketine yaptırım uygulayacak

Çin, Tayvan'a silah tedariki yapan ABD merkezli beş savunma sanayi şirketine yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı, bu satışların 'tek-Çin' politikasının ihlali olduğunu belirtti ve Çin'in ulusal egemenliğini ve güvenliğini koruma kararlılığını vurguladı. ABD'yi tek-Çin politikasına uymaya ve Tayvan'a silah sağlamayı durdurmaya çağırdı.

Çin, ABD merkezli beş savunma sanayi şirketine yaptırım uygulayacak
08.01.2024 - 10:46,  Güncelleme: 10:48
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Çin, Tayvan'a silah tedariki yapan ABD merkezli beş savunma sanayi şirketine yaptırım uygulama kararını duyurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu satışların 'tek-Çin' politikasının ihlali olduğu belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada ABD'nin Tayvan'a silah sağlamasının 'tek-Çin' ilkesini ihlal ettiğini, Çin ile ABD arasındaki diplomatik ilişkilerin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri'nin, özellikle de Tayvan'a silah satışına ilişkin 17 Ağustos 1982 tarihli bildirinin hükümlerine aykırı olduğunu belirtti. Açıklamada, "ABD tarafından gerçekleştirilen bu son derece yanlış eylemlere yanıt olarak ve Çin'in Yabancı Karşıtı Yaptırımlar Yasası uyarınca Çin, BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat ve Data Link adlı beş ABD savunma sanayi şirketine yaptırım uygulama kararı aldı. Bu şirketlerin taşınır ve taşınmaz malları da dahil olmak üzere Çin'deki mallarının dondurulmasını ve Çin'deki kuruluşların ve bireylerin onlarla işlem ve işbirliği yapmasının yasaklanmasını içeriyor" ifadeleri yer aldı.

"ABD'Yİ TEK-ÇİN POLİTİKASINA UYMAYA DAVET EDİYORUZ"

Açıklamada, "Çin hükümetinin, ulusal egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğünü koruma ve Çinli şirketlerin ve vatandaşların yasal hak ve çıkarlarını koruma kararlılığımızdan taviz vermediğini vurgulamak isterim. ABD'yi tek Çin ilkesine ve üç Çin-ABD ortak bildirisine uymaya, uluslararası hukuka ve uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normlara uymaya, Tayvan'ı silahlandırmayı durdurmaya ve Çin'i yasa dışı tek taraflı yaptırımlarla hedef almayı bırakmaya çağırıyoruz. Aksi takdirde Çin'den güçlü ve kararlı bir tepki ile karşı karşıya kalacaklardır" denildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Dünya Çin, ABD merkezli beş savunma sanayi şirketine yaptırım uygulayacak - Son Dakika


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