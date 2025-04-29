Çin Almanya'nın İhracat Pazarında Büyüyor

Haber: İlhan BABA

(DÜSSELDORF) - Alman Kamu Kalkınma Bankası (KfW), Çinli üreticileri son yıllarda Avrupa'da Alman ihracat sektöründen önemli pazar payları aldığına ilişkin bir raporu ortaya koydu. Buna göre Çin'in ihracat payı, özellikle otomotiv ve kimyasal gibi sektörlerde Almanya'yı geride bıraktı.

Alman Kamu Kalkınma Bankası (KfW) tarafından yayımlanan rapora göre, Çinli üreticiler, son 12 yılda Avrupa pazarlarında Alman ihracatçılardan pazar payı kazanmaya devam ediyor. Raporda, Almanya'nın AB pazarlarındaki ihracat payı azalırken, Çin'in önemli sektörlerde (otomotiv, makine mühendisliği ve kimya) payını artırdığı belirtildi.

Verilere göre, 2012-2024 döneminde Almanya'nın AB'deki otomotiv ihracat payı yüzde 33'ten 29'a düşerken, Çin'in payı yüzde 1'den 4'e yükseldi. Makine mühendisliğinde Çin'in payı yüzde 7'den 10'a çıkarken, Almanya'nın payı yüzde 22'den 18'e geriledi. Kimyasal ürünlerde de benzer bir eğilim görüldü.

KfW, Almanya'nın ihracatının yüzde 54'ünü AB ülkelerine gerçekleştirdiğini, Çin'in ise ihracatının sadece yüzde 11'inin AB'ye yönelik olduğunu belirtti. KfW Baş Ekonomisti Dirk Schumacher, Çin'in ABD'deki zorlu koşullar nedeniyle Avrupa'ya daha fazla yöneldiğini vurgulayarak, Almanya'nın rekabet gücünü artıracak adımlar atması gerektiğine dikkat çekti.