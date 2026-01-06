15. kattan düştü, çamaşır askısına takıldı: Çin\'de mucizevi kurtuluş

Çin'in Nanjing kentinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 15. kattaki dairesinden düşen 80'li yaşlarındaki yaşlı adam, 7. kattaki çamaşır kurutma askısına takılarak hayatta kaldı. Talihsiz adamı, beline yangın hortumu bağlayıp aşağı sarkan kahraman güvenlik görevlisi kurtardı.

ÇAMAŞIR ASKISI HAYATA BAĞLADI

Jiangsu eyaletine bağlı Nanjing kentinde yaşayan yaşlı bir adam, dengesini kaybederek 15. kattaki dairesinin penceresinden aşağı düştü. Metrelerce hızla aşağı süzülen adam, mucizevi bir şekilde 7. kattaki bir dairenin penceresine monte edilmiş olan metal çamaşır kurutma askısına takıldı. Havada asılı kalan yaşlı adamı gören mahalle sakinleri büyük korku yaşarken, olay yerine saniyeler içinde site güvenliği ulaştı.

YANGIN HORTUMUYLA ÖLÜME MEYDAN OKUDU

Kurtarma operasyonunun kahramanı ise 32 yaşındaki site güvenlik sorumlusu ve askeri gazi Zhang Wei oldu. 7. kattaki dairenin boş olduğunu ve aşağıdan müdahalenin mümkün olmadığını gören Zhang, hemen bir üst kata çıktı. Beline bir yangın hortumu bağlayan cesur görevli, çevredekilerin endişeli bakışları arasında binanın dış cephesinden aşağı sarkarak yaşlı adama ulaştı.

SANİYELERLE YARIŞAN OPERASYON

Zhang Wei, her an aşağı düşme riski bulunan yaşlı adamı sıkıca kavrayarak güvenli bir bölgeye çekmeyi başardı. Kurtarılma anları çevredeki binalardan saniye saniye kaydedilirken, eski bir asker olan Zhang, "Yardım çağrısını duyar duymaz hiç düşünmeden hareket ettim. Tek erişim yolu üst kattı ve o an tek odaklandığım şey adamın elini bırakmamaktı" dedi.

Korku dolu dakikaların ardından güvenli bir şekilde binaya alınan yaşlı adam, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.