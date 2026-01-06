15. kattan düştü, çamaşır askısına takıldı: Çin'de mucizevi kurtuluş - Son Dakika
Dünya

15. kattan düştü, çamaşır askısına takıldı: Çin'de mucizevi kurtuluş

Haberin Videosunu İzleyin
15. kattan düştü, çamaşır askısına takıldı: Çin\'de mucizevi kurtuluş
06.01.2026 22:04  Güncelleme: 23:29
15. kattan düştü, çamaşır askısına takıldı: Çin\'de mucizevi kurtuluş
Çin'de bir apartmanın 15. katından düşen 80 yaşındaki adam, 7. kattaki bir çamaşır askısına mucizevi bir şekilde takılarak hayatta kaldı. Metrelerce yükseklikte, çelik iplerin ucunda yaşam savaşı veren yaşlı adamı, beline yangın hortumu bağlayıp dış cepheden aşağı sarkan kahraman bir güvenlik görevlisi ölümün kıyısından çekip aldı.

Çin'in Nanjing kentinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 15. kattaki dairesinden düşen 80'li yaşlarındaki yaşlı adam, 7. kattaki çamaşır kurutma askısına takılarak hayatta kaldı. Talihsiz adamı, beline yangın hortumu bağlayıp aşağı sarkan kahraman güvenlik görevlisi kurtardı.

ÇAMAŞIR ASKISI HAYATA BAĞLADI

Jiangsu eyaletine bağlı Nanjing kentinde yaşayan yaşlı bir adam, dengesini kaybederek 15. kattaki dairesinin penceresinden aşağı düştü. Metrelerce hızla aşağı süzülen adam, mucizevi bir şekilde 7. kattaki bir dairenin penceresine monte edilmiş olan metal çamaşır kurutma askısına takıldı. Havada asılı kalan yaşlı adamı gören mahalle sakinleri büyük korku yaşarken, olay yerine saniyeler içinde site güvenliği ulaştı.

YANGIN HORTUMUYLA ÖLÜME MEYDAN OKUDU

Kurtarma operasyonunun kahramanı ise 32 yaşındaki site güvenlik sorumlusu ve askeri gazi Zhang Wei oldu. 7. kattaki dairenin boş olduğunu ve aşağıdan müdahalenin mümkün olmadığını gören Zhang, hemen bir üst kata çıktı. Beline bir yangın hortumu bağlayan cesur görevli, çevredekilerin endişeli bakışları arasında binanın dış cephesinden aşağı sarkarak yaşlı adama ulaştı.

SANİYELERLE YARIŞAN OPERASYON

Zhang Wei, her an aşağı düşme riski bulunan yaşlı adamı sıkıca kavrayarak güvenli bir bölgeye çekmeyi başardı. Kurtarılma anları çevredeki binalardan saniye saniye kaydedilirken, eski bir asker olan Zhang, "Yardım çağrısını duyar duymaz hiç düşünmeden hareket ettim. Tek erişim yolu üst kattı ve o an tek odaklandığım şey adamın elini bırakmamaktı" dedi.

Korku dolu dakikaların ardından güvenli bir şekilde binaya alınan yaşlı adam, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Nanjing, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 15. kattan düştü, çamaşır askısına takıldı: Çin'de mucizevi kurtuluş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Savaşa faşizime ırkçılğa Hayır Savaşa faşizime ırkçılğa Hayır:
    amaşır düzgün yazın bu başlıkları ne içiyorsunuz 8 0 Yanıtla
    VillaUmut VillaUmut:
    Ülkenin yarısı boş gezmiyor da torbacıları bulamıyor yetkili arkadaşlar nedense:)) 0 1
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Öldürmeyen Allah öldürmüyor vadesi yetmemiş demekki 1 2 Yanıtla
    VillaUmut VillaUmut:
    Ne anlatıyorsunuz ya resmen şans işte:) 0 0
15. kattan düştü, çamaşır askısına takıldı: Çin'de mucizevi kurtuluş
