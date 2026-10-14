Çin\'de ZQ-2E Y4 roketi Dongfeng\'den fırlatıldı, 10 uydu yörüngelerine yerleşti

Çin'de ZQ-2E Y4 roketi Dongfeng'den fırlatıldı, 10 uydu yörüngelerine yerleştiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'de ZQ-2E Y4 roketi, bugün 19.40'ta Dongfeng Ticari Uzay İnovasyon Pilot Bölgesi'nden fırlatılıp 10 uyduyu planlanan yörüngelerine yerleştirdi. Roketle Xingshidai-39, Xingshidai-44'ten Xingshidai-50'ye kadar yedi uydu, Guangchuan-03 ve Guangchuan-04 uyduları uzaya gönderildi.
ÇİN'de 'ZQ-2E Y4' taşıyıcı roketi, 10 uyduyu planlanan yörüngelerine yerleştirdi.
Çin'de 'ZQ-2E Y4' taşıyıcı roketi, bugün saat 19.40'ta Dongfeng Ticari Uzay İnovasyon Pilot Bölgesi'nden fırlatılan 10 uyduyu planlanan yörüngelerine yerleştirdi. Roketle 'Xingshidai-39' ve 'Xingshidai-44'ten 'Xingshidai-50'ye kadar olan yedi uydu ile 'Guangchuan-03' ve 'Guangchuan-04' uyduları uzaya gönderildi.
Kaynak: DHA
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