Çin'de şaşkınlık yaratan olay! Ağıldan çıkan koyunlar daire oluşturup 12 gün boyunca döndü

Olay, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Baotou'da 4 Kasım'da meydana geldi. Sadece soyadı açıklanan, hayvanların sahibi Miao, önce birkaç koyunun dönmeye başladığını daha sonra bütün sürünün katıldığını söyledi.

13 NUMARALI AĞILDAKİLER BU ŞEKİLDE HAREKET ETTİ

Kadın, koyunların 12 gün boyunca daire çizdiğini söyledi. Çiftlikte 34 koyun ağılı olduğu, sadece 13 numaralıdakilerin bu şekilde hareket ettiği açıklandı.

DAVRANIŞIN NEDENİ KESİN OLARAK BİLİNMİYOR

Devlete bağlı gazete People's Daily, koyunların sağlıklı olduğunu ve davranışın nedeninin bilinmediğini kaydetti.

HASTALIK DAİRE ŞEKLİNDE DÖNME DAVRANIŞINA SEBEP OLUYOR

Listeria monocytogenes bakterisiyle kontamine olan gıdaların tüketilmesiyle ortaya çıkan Listeria hastalığının hayvanların daire çizmesine yol açtığı biliniyor. Veterinerler, bozuk yemin bu hastalıkla ilişkili olduğunu söylüyor. Hastalık sebebiyle beyinde oluşan iltihap, daire şeklinde dönme davranışına sebep oluyor. Hasta hayvanlar felç de geçirebiliyor. Kaynak: Independent Türkçe