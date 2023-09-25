Çin'deki Kömür Madeninde Yangın: 16 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Çin'deki Kömür Madeninde Yangın: 16 İşçi Hayatını Kaybetti

Çin\'deki Kömür Madeninde Yangın: 16 İşçi Hayatını Kaybetti
Son Güncelleme: 25.09.2023 13:01

Çin'in güneyindeki Guicou eyaletinde bulunan Şanciaoşu Kömür Madeni'nde çıkan yangında 16 işçi hayatını kaybetti. Yangının, kömür çıkaran platformun taşıma kayışının tutuşmasıyla başladığı ve işçilerin içeride mahsur kaldığı belirtildi. Acil Yönetim Bakanlığı kurtarma çalışmaları için bir ekip gönderirken, Çalışma Güvenliği Komisyonu da soruşturma talimatı verdi. Olayın ardından eyaletteki madenlerin faaliyetine bir günlüğüne ara verildi.

Çin'in güneyindeki Guicou eyaletinde kömür madeninde çıkan yangında 16 işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel yönetimden yapılan açıklamaya göre, Pancou şehrindeki Şanciaoşu Kömür Madeni'nde dün sabah saatlerinde yangın çıktı.

Devlete ait Guicou Panciang Rafine Kömür Şirketi tarafından işletilen madendeki yangında 16 işçi hayatını kaybetti.

Yangının ocaktan kömür çıkaran platformun taşıma kayışının tutuşmasıyla başladığı, alevlerin girişi kapatmasıyla işçilerin içeride mahsur kaldığı kaydedildi.

Acil Yönetim Bakanlığı, kurtarma çalışmalarını yürütmek üzere bir çalışma ekibini eyalete gönderdi, ikincil kazalara yol açabilecek güvenlik risklerinin giderilmesini istedi.

Çin Devlet Konseyine bağlı Çalışma Güvenliği Komisyonu da yangının sebebinin belirlenmesi ve sorumluların cezalandırması için soruşturma talimatı verdi.

Olayın ardından eyaletteki madenlerin faaliyetine bir günlüğüne ara verildiği bildirildi.

Yılda 52,5 milyon ton kömür üretilen eyalet, Çin'in kok kömürü tedarikinin yaklaşık yüzde 5'ini karşılıyor.

Ölümlü maden kazaları

Çin'de altyapının eski, güvenlik düzenlemelerinin yetersiz olduğu kömür madeni işletmelerinde, son yıllarda denetimlerin artırılmasıyla sayısı azalsa da kazalara sık rastlanıyor.

İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde 22 Şubat'ta açık kömür madeninin bir kısmı çökmüş, toprak altında kalan 5 işçi ölmüştü.

Sıçuan eyaletinde 27 Şubat'ta maden ocağının çökmesi sonucu 5 işçi hayatını kaybetmişti.

Şaanşi eyaletinde 21 Ağustos'ta kömür madeninde meydana gelen patlamada 11 işçi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin'deki Kömür Madeninde Yangın: 16 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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