Çin'deki Uçak Kazasında Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika

TENGXİAN, 25 Mart (Xinhua) — Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin İtfaiye Teşkilatı Başkanı Zheng Xi, Perşembe günü saat 16.00 itibarıyla toplam 183 adet uçak enkazı parçasının, bazı kurbanlardan kalanların ve kurbanların eşyalarından 21 adet parçanın bulunduğunu ve soruşturma ekibine teslim edildiğini kaydetti. İçinde 132 kişinin bulunduğu uçak 21 Mart günü öğleden sonra Guangxi'nin Tengxian ilçesindeki bir köye düşmüştü. Şu ana kadar kazadan kurtulan bulunamazken, uçağa ait bir kara kutu bulundu.
Kaynak: Xinhua
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