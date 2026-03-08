Çin'den Orta Doğu için Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
Çin'den Orta Doğu için Ateşkes Çağrısı

08.03.2026 11:37
Dışişleri Bakanı Wang Yi, Orta Doğu'da ateşkes ve çatışmalara son verilmesi gerektiğini açıkladı.

ÇİN Dışişleri Bakanı Wang Yi, " Orta Doğu'da ateşkes sağlanmalı ve çatışmalara son verilmeli" dedi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin Ulusal Halk Kongresi'nin yıllık genel kurulu kapsamında başkent Pekin'de 'Çin'in Dış Politikası ve Dış İlişkileri' başlıklı basın toplantısı düzenledi. Wang, Çin'in krizin başından bu yana tutumunu birçok kez dile getirdiğini vurgulayarak, "Çin'in tutumu tek bir mesajda özetlenebilir: Ateşkesin sağlanması ve çatışmalara son verilmesi. Bu hiç yaşanmaması gereken ve kimseye faydası olmayan bir savaş. Çözüme güçle ulaşılmaz" ifadelerini kullandı.

Wang, İran ile Orta Doğu bağlantılı sorunlara doğru ve uygun çözüm bulunabilmesi için hem İran'ın hem de Körfez'deki tüm ülkelerin egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve ihlal edilmemesi gerektiğini bildirdi. Gücün haklılık anlamına gelmediğini ve sivillerin mağdur edilmemesi gerektiğini aktaran Wang, "Güç kötüye kullanılmamalı" diye konuştu.

Orta Doğu ülkelerinin iç işlerine karışılmaması gerektiğini, Orta Doğu halklarının bölgenin gerçek hakimi olduğunu ve bölgenin işlerine bölge ülkelerinin bağımsız karar vermesi gerektiğinin altını çizen Wang, renkli devrimler organize etmenin ve rejim değişikliği arayışlarının destek bulmayacağını belirtti.

Çin Dışişleri Bakanı Wang, büyük ülkelerin yapıcı rol oynaması ve güçlerini iyi niyetle kullanması gerektiğini kaydederek, "Büyük ülkeler, adalet ve hakkaniyet ruhu ile hareket etmeli, Orta Doğu'da barış ve kalkınma pozitif enerji sağlamalı" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

