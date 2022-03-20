Çin Dışişleri Bakanı Yi: Duruşumuz konusunda dış baskılara boyun eğmeyeceğiz - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı Yi: Duruşumuz konusunda dış baskılara boyun eğmeyeceğiz

20.03.2022 11:15
Çin Dışişleri Bakanı Yi: Duruşumuz konusunda dış baskılara boyun eğmeyeceğiz

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda duruşlarının barıştan yana olduğunu ifade ederek, "Hiçbir dış baskıyı asla kabul etmeyeceğiz, Çin'e yönelik her türlü asılsız suçlama ve şüpheye de karşıyız" dedi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rusya- Ukrayna savaşı konusunda duruşlarının barıştan yana olduğunu ifade ederek, "Hiçbir dış baskıyı asla kabul etmeyeceğiz, Çin'e yönelik her türlü asılsız suçlama ve şüpheye de karşıyız" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Xi Cinping, Çin'in her zaman dünya barışını korumak için bir güç olduğu ve Ukrayna konusundaki net mesajını verdi. Biz her zaman barışı korumayı savunduk ve savaşa karşı çıktık. Bu sadece Çin'in tarihi ve kültürel geleneklerine değil, aynı zamanda Çin'in tutarlı dış politikasına dayanmaktadır. Çin, konunun esasına göre tarafsız ve adil bir tavırla bağımsız kararlar vermeye devam edecektir. Hiçbir dış baskıyı asla kabul etmeyeceğiz, Çin'e yönelik her türlü asılsız suçlama ve şüpheye de karşıyız" denildi.

"TARİHİN DOĞRU TARAFINDA OLDUĞUMUZU ZAMAN GÖSTERECEK"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin'in pozisyonunun adil ve tarafsız olduğu yinelenerek, "Uzun vadeli çözüm, Soğuk Savaş zihniyetini terk etmek, grup çatışmasına girmekten kaçınmak ve gerçekten dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir bölgesel güvenlik mimarisi oluşturmaktır. Avrupa kıtasında uzun vadeli istikrar ancak bu şekilde sağlanabilir. Zaman, Çin'in duruşunun tarihin doğru tarafında olduğunu kanıtlayacak" ifadelerine yer verildi.


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Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Çin Dışişleri Bakanı Yi: Duruşumuz konusunda dış baskılara boyun eğmeyeceğiz - Son Dakika


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