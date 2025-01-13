Çin\'e Seyahat Edenlerin Giriş İşlemleri Kolaylaşıyor

Dünya

ÇİN'e seyahat edenlerin ülkeye giriş işlemlerinin kolaylaştırılacağı açıklandı.

Çin Devlet Konseyi Genel Ofisi tarafından yayımlanan açıklamada, Çin'e seyahat edenlerin ülkeye giriş işlemlerinin kolaylaştırılacağı belirtildi. Açıklamada, tek taraflı vizesiz giriş politikasının daha da genişletileceği ve vizesiz uygulamaların süresinin belli ölçüde uzatılacağı kaydedildi.