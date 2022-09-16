Çin'de dev gökdelen alev alev! 200 metreyi aşkın China Telecom binasında yangın çıktı - Son Dakika
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Çin'de dev gökdelen alev alev! 200 metreyi aşkın China Telecom binasında yangın çıktı

16.09.2022 14:58

Çin'in "Changsha" kentindeki China Telecom şirketine ait dev kulede yangın çıktı. Yüksekliği 200 metreden daha uzun olan 42 katlı binanın binanın dış duvarı tamamen alevlerle sarıldı. 36 itfaiye aracı ve 280 itfaiyecinin katıldığı çalışmayla yangın söndürülürdü. Yangında can kaybının olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Çin'in güneyindeki Hunan eyaletinin başkenti Changsha şehir merkezinde büyük bir yangın çıktı. Devlet yayın kuruluşu CCTV, 200 metreden fazla yükseklikteki China Telecom binasının onlarca katının yoğun bir yangının teslim aldığını ve gökyüzüne doğru dumanlar yaydığını duyurdu.

KURTARMA EKİPLERİ YOĞUN MESAİ YAPIYOR

Yayımlanan haberde "İtfaiye ekipleri, alevleri söndürmek ve olay yerinde kurtarma çalışmaları yapmak için çalışmalara başladı" denildi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA 280 İTFAİYECİ KATILDI

Olay yerine 36 itfaiye aracı ve 280 itfaiyeci sevk edilirken Hunan itfaiye teşkilatına göre yangın söndürüldü ve can kaybının henüz bilinmiyor.

YAKLAŞIK 10 MİLYONLUK NÜFUSA SAHİP

Çin'de çay yetiştiriciliğinin önemli bir merkezinde bulunan Hunan eyaletinin başkenti olan Changsha, yaklaşık 10 milyonluk bir nüfusa sahip.

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Son Dakika Dünya Çin'de dev gökdelen alev alev! 200 metreyi aşkın China Telecom binasında yangın çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de dev gökdelen alev alev! 200 metreyi aşkın China Telecom binasında yangın çıktı - Son Dakika
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