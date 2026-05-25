Çin\'in Shenzhou-23 Misyonu Başarılı

ÇİN'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong Uzay İstasyonu'na gönderdiği yeni taykonot ekibinin hedefe ulaştığı bildirildi.

Çin'in 'Shenzhou-23' mürettebatlı uzay aracının dün Pekin saatiyle 23.08'de, ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden 'Uzun Yürüyüş-2F Y23' taşıyıcı roketiyle fırlatıldığı belirtildi. Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi tarafından yapılan açıklamada, 'Shenzhou-23' misyonunda yer alan 3 kişilik mürettebatın uzay mühendisi Zhu Yangzhu, uzay aracı pilotu Zhang Zhiyuan ve yük uzmanı Li Jiaying'den oluştuğu kaydedildi. Görevin komutanlığını Zhu Yangzhu'nun üstlendiği, Li Jiaying'in ise Hong Kong'dan uzaya giden ilk taykonot olduğu ifade edildi.

'Shenzhou-23' mürettebatının yörüngede kalacağı süre boyunca uzay yaşam bilimi, uzay malzeme bilimi, uzay tıbbı ve ileri uzay teknolojileri gibi alanlarda 100'den fazla yeni bilimsel ve uygulamalı proje yürüteceği aktarıldı. Ayrıca mürettebattan birinin uzayda bir yıl kalacağı ve uzun süreli uzay uçuşlarında taykonotların sağlığını koruma yetkinliklerini doğrulamak amacıyla ülkenin ilk uzay tabanlı insan araştırmaları programını yürüteceği bilgisi paylaşıldı.

'SHENZHOU-23' MÜRETTEBATI TIANGONG UZAY İSTASYONU'NDA GÖREV DEVRİNE BAŞLADI

'Shenzhou-23' mürettebatlı uzay aracı, bugün saat 02.45'te yörüngedeki Tiangong Uzay İstasyonu'nun Tianhe çekirdek modülüne kenetlendi. Saat 05.13 itibarıyla 'Shenzhou-23' mürettebatı dönüş kabininden yörünge kabinine geçerek 'Shenzhou-21' taykonotlarıyla bir araya geldi. Böylece Çin'in uzay tarihindeki 8'inci 'uzay buluşması' tamamlandı.

Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden uzaya çıkan ilk taykonot Li Jiaying'in de aralarında bulunduğu altı taykonotun, uzay istasyonunda 'aile fotoğrafı' çektirdiğini duyurdu. İki mürettebat grubunun önümüzdeki günlerde görev devir teslim sürecini gerçekleştireceği bildirildi.