Çin Seddi'nin bir bölümü kestirme yol için yıkıldı, 2 işçi gözaltına alındı - Son Dakika

Çin Seddi'nin bir bölümü kestirme yol için yıkıldı, 2 işçi gözaltına alındı

Çin Seddi\'nin bir bölümü kestirme yol için yıkıldı, 2 işçi gözaltına alındı
Son Güncelleme: 05.09.2023 17:53

Çin'in Shanxi eyaletinde iki işçi, kestirme yol için Çin Seddi'nin bir bölümünü yıktı. İş makinesiyle yapılan yıkım sonucunda tarihi esere geri döndürülemez zarar verildi. Olayla ilgili 2 işçi gözaltına alındı.

UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Çin Seddi'nin bir bölümünü kestirme yol için kazan 2 işçi gözaltına alındı.

Çin'in Shanxi eyaletinde iki işçi, kestirme yol için Çin Seddi'nin bir bölümünü iş makinesiyle yıktı. Polisten yapılan açıklamada, duvardaki mevcut boşluğun iş makinesiyle daha da genişletildiği, tarihi eserin bütünlüğüne "geri döndürülemez" şekilde zarar verildiği duyuruldu. Olayla ilgili 38 ve 55 yaşındaki 2 işçinin gözaltına alındığı belirtilirken, duvarın yıkılan bölümünün Ming Hanedanlığı döneminde (1368-1644) yapıldığı ifade edildi.

Çin Seddi, 1987 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. İnşası Çin'in ilk imparatoru Qin Shi Huang'ın hükümdarlığı döneminde M.Ö. 220 yılında başlamış, Ming Hanedanlığı dönemine kadar devam etmişti. - PEKİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Çin Seddi'nin bir bölümü kestirme yol için yıkıldı, 2 işçi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin Seddi'nin bir bölümü kestirme yol için yıkıldı, 2 işçi gözaltına alındı - Son Dakika
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