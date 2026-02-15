Çin ve Almanya İş Birliği Vurgusu

ÇİN Dışişleri Bakanı Wang Yi, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Münih Güvenlik Konferansı kapsamında görüştü. Wang görüşmede, Çin ile Almanya'nın ortak çıkarları olduğunu ve iş birliğinin güçlendirilmesinin her iki ülkenin ihtiyaçlarına dayanan stratejik bir seçim olduğunu bildirdi. Wang, "Çin'in üst düzey açılım taahhüdü Alman şirketlerine yatırım ve faaliyet için muazzam fırsatlar sağlayacak. Almanya'nın da Çinli şirketlere daha adil ve eşitlikçi bir iş ortamı sunmasını umuyorum" dedi.

Merz ise Almanya ile Çin'in yakın ekonomik ve ticari ilişkilere sahip olduğunu vurgulayarak, iki tarafa fırsatları değerlendirmeleri ve iş birliğini derinleştirmeleri çağrısında bulundu. Almanya'nın korumacılığa karşı olduğunu aktaran Merz, serbest ticareti savunduğunu ve Alman şirketlerini Çin'de yatırım ile iş birliğini artırmaya teşvik ettiğini söyledi.