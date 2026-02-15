Çin ve Almanya İş Birliği Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin ve Almanya İş Birliği Vurgusu

Çin ve Almanya İş Birliği Vurgusu
15.02.2026 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Wang Yi, Almanya Başbakanı Merz ile ekonomik iş birliğini güçlendirme konusunu görüştü.

ÇİN Dışişleri Bakanı Wang Yi, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Münih Güvenlik Konferansı kapsamında görüştü. Wang görüşmede, Çin ile Almanya'nın ortak çıkarları olduğunu ve iş birliğinin güçlendirilmesinin her iki ülkenin ihtiyaçlarına dayanan stratejik bir seçim olduğunu bildirdi. Wang, "Çin'in üst düzey açılım taahhüdü Alman şirketlerine yatırım ve faaliyet için muazzam fırsatlar sağlayacak. Almanya'nın da Çinli şirketlere daha adil ve eşitlikçi bir iş ortamı sunmasını umuyorum" dedi.

Merz ise Almanya ile Çin'in yakın ekonomik ve ticari ilişkilere sahip olduğunu vurgulayarak, iki tarafa fırsatları değerlendirmeleri ve iş birliğini derinleştirmeleri çağrısında bulundu. Almanya'nın korumacılığa karşı olduğunu aktaran Merz, serbest ticareti savunduğunu ve Alman şirketlerini Çin'de yatırım ile iş birliğini artırmaya teşvik ettiğini söyledi.

Kaynak: DHA

Diplomasi, Almanya, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin ve Almanya İş Birliği Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gayrimenkulde ibre tersine döndü Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Aziz İhsan Aktaş’ın kardeşi ve oğlu savunma yaptı Aziz İhsan Aktaş'ın kardeşi ve oğlu savunma yaptı
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Sadettin Saran’ın antrenman videosunu gören herkes aynı yorumu yapıyor Sadettin Saran'ın antrenman videosunu gören herkes aynı yorumu yapıyor

17:23
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
16:57
ABD görüşmesi sonrası İran’dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
ABD görüşmesi sonrası İran'dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
16:57
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
16:39
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
16:34
Türkiye’nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
Türkiye'nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
15:34
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 18:16:06. #7.11#
SON DAKİKA: Çin ve Almanya İş Birliği Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.