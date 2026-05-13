Çin ve Pakistan Dışişleri Bakanları Görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, dün Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dar, ülkesinin ara buluculuğundaki İran-ABD müzakerelerindeki son duruma ilişkin Wang'a bilgi verdi. Pakistan'ın çabalarına verdiği destek nedeniyle Çin'e teşekkür eden Dar, bölgesel barış ve istikrarın korunmasında Çin ile koordinasyon ve iş birliğini güçlendirme temennisinde bulundu.

Görüşmede Çin'in ilkelerini ve tutumunu yineleyen Wang, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin teşvik edilmesi ve geçici ateşkesin uzatılması yönündeki çabaları nedeniyle Pakistan'ı takdir etti. Wang, Pakistan'ın güvenini koruyarak ara buluculuk çabalarını daha da yoğunlaştırmasını, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ve bölgede barışın en kısa sürede sağlanmasına katkıda bulunmasını umduklarını söyledi. Wang, Çin'in Pakistan'ın ara buluculuk çabalarını desteklemeye ve bu doğrultuda kendi katkılarını sunmaya devam edeceğini de aktardı.