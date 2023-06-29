Seçimi kaybeden Çipras, Syriza'nın başkanlığından istifa etti - Son Dakika
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Seçimi kaybeden Çipras, Syriza'nın başkanlığından istifa etti

29.06.2023 14:31

Yunanistan'da Alexis Çipras, pazar günkü seçimlerde aldığı yenilginin ardından partisi Syriza'nın başkanlığından istifa ettiğini açıkladı. Çipras, yeni bir döngü başlatmanın zamanının geldiğini belirtti ve partide bir reformun gerekli olduğunu vurguladı. Pazar günkü oylamada Syriza oyların yalnızca yüzde 17,8'ini aldı.

Yunanistan'da ana muhalefet lideri Alexis Çipras, seçimlerde aldığı yenilginin ardından partisi SYRIZA'nın başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.

"YENİ BİR DÖNGÜ BAŞLATMANIN ZAMANI GELDİ"

Çipras televizyonda yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Küçük bir sol partinin liderliğini daha 34 yaşındayken üstlendim, beraber yaptığımız bu yolculuk çoğu zaman tehlikeli, tuzaklarla doluydu ama heyecan vericiydi.

"TABİİ Kİ ADAY OLACAĞIM"

Yeni bir SYRIZA yaratmak önceliğimizdir. Yeniden yapılanmaya ilişkin inancımı, eylemlerimle desteklemeden sadece sözle ifade etmem iki yüzlülük olurdu. Parti üyelerinin yeni bir parti lider kadrosu seçmesini önermeye, ilgili sürece hemen başlanmasına karar verdim. Ben de tabii ki aday olmayacağım."

NAZIM HİKMET'TEN ALINTI YAPTI

Değişim sürecinde ve öncesinde parti için çalışmaya devam edeceğini belirten Çipras, konuşmasında Nazım Hikmet'ten alıntı yaparak "En güzel deniz henüz gidilmemiş olandır." dedi.

Alexis Çipras

SEÇİMLERDE YÜZDE 17,84 OY ALDI

Yunanistan'da geçen pazar düzenlenen genel seçimlerden, 4 yıldır başbakanlık görevini yürüten Kiryakos Miçotakis'in liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi yüzde 40,55 oyla zaferle çıktı. Radikal Sol İttifak (SYRIZA) ise yüzde 17,8 oyla 48 milletvekilliği kazanarak ana muhalefet olmayı garantiledi.

Kiryakos Miçotakis

SONUÇLARI "BÜYÜK BİR YENİLGİ" OLARAK DEĞERLENDİRMİŞTİ

Çipras seçim sonrası Yunan basınına, seçim sonuçlarını büyük bir yenilgi olarak değerlendirmiş, parti kadrolarında tepeden tırnağa değişim gerektiğini belirterek kendisinin durumunu da parti üyelerinin demokratik süreçte değerlendireceğini açıklamıştı.

YORUMLAR (2)
  • Hamit Gündoğdu: Avrupalı olmak bu olsa gerek... Ama bizim ülke topraklarının koskoca Anadolu coğrafyası.Asya toprakları ve Asya kanunları geçerli. Gerçi bununda arkasına siginmamak lazım. Japonya'da Asya'da. Esas olan seçen ve seçilen demokrasinin çok gerisinde ve esas mesele bunu kavrayıp düzenlemek şart... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Filozof sn.: ADAMLARDA HEM DERİN BİR BİLĞİ BİRİKİM VE EGİTİM VAR HEMDE DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ VAR.KAYBEDEN DERHAL PARTİSİNDEN İSTİFA EDİYOR.BİZDEKİLER İSE ÖLÜMÜ BEKLİYOR BIRAKMAK İÇİN.TOPLUM KALİTE VE FARKI DİYELİM. Cevap Yaz 10 0 Yayından Kaldır
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Yunanistan, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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