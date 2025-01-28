Coca-Cola, Avrupa'da yüksek miktarda klorat tespit edilen birçok içeceğini geri çağırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Coca-Cola, Avrupa'da yüksek miktarda klorat tespit edilen birçok içeceğini geri çağırdı

Geniş Video İzle

Coca-Cola, Avrupa'da satışa sunduğu bazı içeceklerini yüksek miktarda klorat tespit edilmesi üzerine geri çağırıyor. Geri çağrılan ürünler arasında Coca-Cola, Fanta, Sprite, Fuse Tea, Nalu, Minute Maid, Tropico ve Royal Bliss markaları bulunuyor.

28.01.2025 00:23  Güncelleme: 07:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı'nın açıklamasına göre, Coca-Cola Europacific Partners Belçika tarafından üretilen ve aşırı klorat seviyeleri tespit edilen çeşitli ürünler toplatılıyor.

GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜNLER

Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı'ndan (FASFC) yapılan açıklamada, 328 GE-338 GE arasındaki üretim kodlarına sahip Coca-Cola, Fanta, Sprite, Fuse Tea, Nalu, Minute Maid, Tropico ve Royal Bliss markalarına ait kutu ve cam şişelerdeki içeceklerin yanı sıra bu ürünlerin çeşitli türlerinin de geri çağrıldığı belirtildi.

Tüketicilere söz konusu ürünleri tüketmemeleri uyarısı yapılan açıklamada, ürünlerin satış noktalarına iade edilebileceği bilgisi paylaşıldı.

BELÇİKA'DAKİ TESİSLERDE ÜRETİLDİ

Belçika basınına göre de toplatılmaya başlanan Coca-Cola ürünleri kasımdan beri Belçika'nın Gent şehrindeki tesisinde üretildi. Ürünler, Belçika dışında Hollanda, İngiltere, Almanya, Fransa ve Lüksemburg'a da gönderildi.

Klorat, klor bazlı dezenfektanların su arıtma ve gıda işlemede kullanılması sonucu ortaya çıkıyor.

Coca-Cola, Avrupa\'da yüksek miktarda klorat tespit edilen birçok içeceğini geri çağırdı
Kaynak: AA

Ekonomi, Sağlık, Bliss, Fanta, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Coca-Cola, Avrupa'da yüksek miktarda klorat tespit edilen birçok içeceğini geri çağırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • serhat ali:
    ula niye geri çağırıyorsun ürünleri. sür oradan bizim ülkeye. buralarda kontrol eden mi var 119 12 Yanıtla
  • Aziz Karademir:
    Tğrkiyeye dayayın gitsin 52 9 Yanıtla
  • Çelikk:
    Gönder gitsin lann 30 7 Yanıtla
  • Kemal Zamanoglu:
    Geri çağırma ne arkadaş ?? arabamı bu geri getirecek insanlar. Raflardan toplama kararı aldı felan denir. 36 1 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Hala cola icen kaldimi yerli ve milli bir suru markamiz cikti hicbir farki yok tat ve olarak sonuna kadar boykot itrail mallarina 27 6 Yanıtla
  • Atilla levent:
    Türkiye de ki formülu de bi incelense siz o zaman görün neler var içinde 23 2 Yanıtla
  • Kzk :
    Hadi üstüne sağlığa zararlıdır yazında görelim 17 2 Yanıtla
  • Müslüm Yaman:
    domuzculara afiyet olsun 12 6 Yanıtla
  • Tayyar Çalışkan:
    Ben 19 yıldır icmiyok evimize koymuyor icmeyin 16 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:09 Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi
15:46 Kağıt üstünde başka gerçekte başka Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
12:22 Meteoroloji uzmanından İstanbul’un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
23:27 Gezi Parkı soruşturmasında gözaltına alınan menajer Ayşe Barım tutuklandı Gezi Parkı soruşturmasında gözaltına alınan menajer Ayşe Barım tutuklandı
23:25 Barış Pehlivan ve Halk TV’ye bilirkişiyi hedef gösterecek şekilde açıklamaları nedeniyle soruşturma Barış Pehlivan ve Halk TV'ye bilirkişiyi hedef gösterecek şekilde açıklamaları nedeniyle soruşturma
23:21 Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Ankara’da görüştü Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Ankara'da görüştü
23:10 Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim’in galibiyet sevinci olay oldu Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu
23:04 Menajer Ayşe Barım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
22:48 Aboubakar’dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler
22:42 Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 18:06:04. #1.12#
SON DAKİKA: Coca-Cola, Avrupa'da yüksek miktarda klorat tespit edilen birçok içeceğini geri çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.