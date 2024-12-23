Colorado'daki Kayak Merkezinde Teleferik Arızası: 170 Kişi Havada Mahsur Kaldı - Son Dakika
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Colorado'daki Kayak Merkezinde Teleferik Arızası: 170 Kişi Havada Mahsur Kaldı

Colorado\'daki Kayak Merkezinde Teleferik Arızası: 170 Kişi Havada Mahsur Kaldı

ABD'nin Colorado eyaletinde bir kayak merkezindeki teleferik arızası nedeniyle 170'ten fazla kişi havada mahsur kaldı. Kurtarma operasyonu 5 saatte tamamlandı, olayda ciddi yaralanma yaşanmadı.

23.12.2024 10:48  Güncelleme: 10:49
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ABD'nin Colorado eyaletinde, bir kayak merkezindeki teleferiklerin arızalanması nedeniyle 170'ten fazla kişi havada mahsur kaldı. Yetkililerden yapılan açıklamada, mahsur kalanların kurtarıldığı bildirildi.

ABD'nin Colorado eyaletinde cumartesi günü teleferiğe binen 170'ten fazla kayakçı teleferiğin çalışır haldeyken arızalanması sonucunda havada mahsur kaldı. Kurtarma operasyonu yaklaşık 5 saat sürdü ve olayda kimsenin ciddi şekilde yaralanmadığı belirtildi. Kayak merkezi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve güvenlik önlemlerinin artırılacağını açıkladı.

Kaynak: DHA

Kayak Merkezi, Colorado, Güvenlik, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Colorado'daki Kayak Merkezinde Teleferik Arızası: 170 Kişi Havada Mahsur Kaldı - Son Dakika

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