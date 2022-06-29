Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden kısa süreli sohbet etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden kısa süreli sohbet etti

29.06.2022 17:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden kısa süreli sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Madrid Zirvesi toplantısına giriş yapmadan önce ABD Başkanı Joe Biden ile kısa süreli sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Madrid Zirvesi toplantısına giriş yapmadan önce ABD Başkanı Joe Biden ile kısa süreli sohbet etti.


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NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson'ın şakalaşması damga vurdu! Johnson'ın Erdoğan'a 'Çok güzelsin' sözlerine karşılık gecikmedi NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson'ın şakalaşması damga vurdu! Johnson'ın Erdoğan'a 'Çok güzelsin' sözlerine karşılık gecikmedi Erdoğan ile Biden arasında kritik görüşme! Türkiye saatiyle 18.45'te olacak Erdoğan ile Biden arasında kritik görüşme! Türkiye saatiyle 18.45'te olacak
Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden kısa süreli sohbet etti - Son Dakika

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