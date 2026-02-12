SENEGAL'in başkenti Dakar'daki Şeyh Anta Diop Üniversitesi'nde yangın çıktığı bildirildi.
Senegal'in başkenti Dakar'daki Şeyh Anta Diop Üniversitesi'nde öğrencilerin ödenmeyen yardımlar nedeniyle düzenlediği protesto sırasında yangın çıktı. Yangın sırasında bazı öğrencilerin pencereden atladığı belirtildi. Yetkililer, olayda can kaybı yaşanmadığını açıkladı.
Son Dakika › Dünya › Dakar'da Üniversitede Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?