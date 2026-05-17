Dara, Eurovision'u Kazandı

17.05.2026 11:18
Bulgar şarkıcı Dara, 'Bangaranga' ile Bulgaristan'a Eurovision birinciliğini getirdi.

(ANKARA) - Bulgar pop şarkıcısı Dara, "Bangaranga" adlı şarkısıyla bu yıl düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasını kazandı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen yarışmada Bulgaristan, tarihindeki ilk Eurovision birinciliğini elde etti.

Bu yılki organizasyon, geçen yıl JJ'in "Wasted Love" adlı şarkıyla kazandığı zaferin ardından Viyana'da düzenlendi. Eurovision'un 70'inci yılı dolayısıyla eski yarışmacıların sahne aldığı özel bir bölüm de gerçekleştirildi. Gösteride Lordi, Verka Serduchka, Erika Vikman ve Alexander Rybak gibi isimler geçmiş Eurovision şarkılarını yeniden yorumladı.

27 yaşındaki sanatçı Dara, halk oylaması ve jüri değerlendirmelerinde toplam 516 puan alarak zirvede yer aldı. Favoriler arasında gösterilmeyen Dara'nın performansı, Kukeri geleneğinden esinlenen koreografisi ve yüksek tempolu sahne şovuyla dikkati çekti. Dara, yarışma sonrası yaptığı açıklamada, "Bangaranga'yı hisseden herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yarışmayı İsrail temsilcisi Noam Bettan ikinci, Romanya temsilcisi Alexandra Capitanescu ise üçüncü sırada tamamladı. İngiltere temsilcisi Look Mum No Computer ise "Eins, Zwei, Drei" adlı şarkısıyla yarışmayı son sırada tamamladı. Şarkı yalnızca Ukrayna jürisinden bir puan aldı. Böylece İngiltere, 2020'den bu yana üçüncü kez sonuncu oldu.

Yarışmanın ilk beş sıralaması şöyle oluştu:

Bulgaristan – Dara/ Bangaranga: 516 puan

İsrail – Noam Bettan/ Michelle: 343 puan

Romanya – Alexandra Capitanescu/ Choke Me: 296 puan

Avustralya – Delta Goodrem/ Eclipse: 287 puan

İtalya – Sal da Vinci/ Per Sempre: 281 puan

İSRAİL PROTESTOLARI

Yarışma öncesinde Gazze'deki savaş nedeniyle İsrail'in katılımı protestolara neden oldu. İspanya, İzlanda ve İrlanda'nın da aralarında bulunduğu beş ülke etkinliği boykot etti. Final öncesinde Viyena'da protesto gösterileri düzenlendi. Ancak İsrail temsilcisi Noam Bettan'ın performansı sırasında herhangi bir protesto yaşanmadı.

TÜRKİYE, UZUN ZAMANDIR KATILMIYOR

Türkiye, Eurovision'a son olarak 2012 yılında Can Bonomo'nun "Love Me Back" adlı şarkısıyla katıldı. Türkiye 2013 yılından bu yana Eurovision'a katılmıyor.
