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Darbe girişiminin olduğu Sudan'da vatandaşlar sokağa döküldü - Son Dakika

Darbe girişiminin olduğu Sudan'da vatandaşlar sokağa döküldü

25.10.2021 10:33

Eski Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in 2019 yılında görevden alınması sonrası siyasi krizin bir türlü sona ermediği Sudan'da bu sefer de Başbakan Abdullah Hamdok ve 4 bakan askerler tarafından gözaltına alındı. Bu olaya tepki gösteren çok sayıda kişi sokağa çıktı. Lastik yakan Sudanlılar, trafiği kapattı.

Sudan'da 2019 yılından bu yana bir türlü bitmeyen siyasi çekişmeler, yeni bir darbe girişimi ile sonuçlandı. Sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamdok ve 4 bakan da askerler tarafından gözaltına alındı. Bu durumu kabullenmeyen çok sayıda kişi, sokakları cehenneme çevirdi.

EYLÜL AYINDA DARBE GİRİŞİMİ OLDU

Eski Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in 2019 Ağustos ayında görevden alınmasının ardından ülke, askeri ve sivillerden oluşan Özgürlük ve Değişim Güçleri tarafından yönetiliyordu. Beşir yanlılarının Eylül ayında bir askeri darbe girişimini engellediklerini ifade etmesinin ardından ülke genelinde protestolar başladı, gerilim her geçen gün arttı. Uzun süredir siyasi gerilimin yaşandığı ülkede bugün Sudan geçiş hükümetinden çok sayıda lider evlerinde gözaltına alındı. Sivil Başbakan Abdullah Hamdok ve 4 bakanın da askerler tarafından gözaltına alınanlar arasında olduğu ifade ediliyor.

ALIKONULANLARIN NEREDE TUTULDUĞU BİLİNMİYOR

Gözaltıların arkasında ismin kim olduğuna dair herhangi bir açıklama yapılmazken, İletişim Bakanlığı sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapılarak gözaltıların "müşterek askeri güçler" tarafından yapıldığı ve alıkonanların ise "bilinmeyen lolasyonlarda" tutulduğu ifade edildi.

LASTİK YAKIP, YOL KAPATTILAR

Yaşanan olaylar darbe girişimi olarak nitelendirilirken, başkent Hartum'da internete erişimin sağlanmadığı kaydedildi. Başbakan Hamdok'un gözaltına alınmasının ardından yüzlerce kişi Hartum'da sokaklara döküldü, lastik yakarak yolları trafiğe kapattı. Hartum'daki havalimanında uluslararası uçuşlar askıya alınırken, kentin farklı noktalarına da yüzlerce asker konuşlandırıldı.

Darbe girişiminin olduğu Sudan'da vatandaşlar sokağa döküldü

Ömer El Beşir, Başbakan, Darbe, Sudan, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Darbe girişiminin olduğu Sudan'da vatandaşlar sokağa döküldü - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Darbe girişiminin olduğu Sudan'da vatandaşlar sokağa döküldü - Son Dakika
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