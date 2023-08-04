Delhi'de kafede hesap yüzünden tartışma çıkan adam cinsel saldırıya uğradı - Son Dakika
Üye Girişi

Delhi'de kafede hesap yüzünden tartışma çıkan adam cinsel saldırıya uğradı

04.08.2023 17:50

Doğu Delhi'de bulunan bir kafeteryanın dışında meydana gelen olayda, bir adamın kafeteryanın güvenlik görevlileri tarafından darp edildiği, cinsel saldırıya uğradığı ve soyulduğu iddia edildi. Olayın temel nedeni yiyecek faturası üzerine çıkan anlaşmazlık olarak belirlendi. Polis, şüphelilerin mağduru izole bir alana götürerek cinsel saldırıda bulunduklarını ve olayı kaydettiklerini açıkladı. Olayla ilgili adli bir soruşturma devam ediyor.

Doğu Delhi'de bulunan bir kafeteryanın dışında meydana gelen olayda, 26 yaşındaki bir adam, kafeteryanın güvenlik görevlileri tarafından darp edildiği, cinsel saldırıya uğradığı ve soyulduğu iddia etti. Polis, olayın temel nedeninin yiyecek faturası üzerine çıkan anlaşmazlık olduğunu ve bu nedenle çıkan kavganın sonucunda şüphelilerin mağduru izole bir alana götürerek cinsel saldırıda bulunduklarını ve olayı kaydettiklerini belirtti.

Kız arkadaşı ile gittiği kafede hesap yüzünden tartışma çıkaran bir adam kafenin güvenlik görevlilerinin tecavüzüne uğradı

Olayın yaşandığı tarihten itibaren, Delhi Polisi, Hedgewar hastanesinden yaralı bir adamın getirildiğine dair bir ihbar aldı ve mağdurun ifade verecek durumda olmadığını tespit etti. Mağdur, şirket hediye sektöründe çalışan bir kişi olup olay gününde bir flört uygulamasında tanıştığı bir kadınla buluştuğunu ifade ediyor.

İkilinin buluşma noktası olan bir metro istasyonunda buluştuktan sonra, kadın kafeteryaya gitmeyi teklif etti ve mağdur kabul etti. Ancak yiyecek faturası geldiğinde, mağdur faturada bir hata olduğunu düşündü ve bu nedenle kafeteryada bir kavga başladı. Kafeterya yönetimi, durumu çözmek için korumaları çağırdı ve bu korumalar mağdura saldırdı.

Sonrasında, mağdurun ifadesine göre, şüpheliler tarafından izole bir alana götürülerek cinsel saldırıya uğradı ve olay sırasında şüpheliler tarafından cinsel saldırı video kayda alındı. Mağdur, şüphelilerin kendisini şantajla tehdit ettiğini ve olayı kimseye anlatmamasını söylediklerini belirtti.

Daha da kötüsü, şüpheliler mağdurun arabasının anahtarlarını, cep telefonunu ve 8,000 Rs değerinde nakit parasını alarak kendisini bir kolej önüne attı.

Polis, kafe sahibi dahil olmak üzere üç kişiyi tutukladı.Olayla ilgili adli bir soruşturma devam ediyor.

Mesut Şahin
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Güncel
YORUMLAR (1)
  • Sezer Zengin: kadin cafe sahipleriyle is birligi yapmis yada kendi elemanlati demek Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

Dünya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Delhi'de kafede hesap yüzünden tartışma çıkan adam cinsel saldırıya uğradı - Son Dakika


Son Dakika
18:06 Samsunspor, Ihattaren'den para meselesi yüzünden vazgeçti
18:02 Transferi son anda iptal olmuştu! Samsunspor, Ihattaren'den para meselesi yüzünden vazgeçmiş
17:48 KKTC'de Yıllık Enflasyon Yüzde 72,81, Türkiye'de Yüzde 47,83
17:43 Türkiye ve KKTC arasındaki enflasyon farkı dağlar kadar
17:19 Galatasaray, UEFA'ya Olimpija Ljubljana maçı kadrosunu bildirdi
17:15 Kimler var kimler! Galatasaray'ın Ljubljana maçı kadrosu belli oldu
17:12 Yanlış yumurtalığı alınan kadına küstah cevap: 'Bikini de giymeyiver'
17:10 Yanlış yumurtalığı alınan kadına doktordan küstah cevap: Bikini de giymeyiver
17:05 HSBC, yıl sonu dolar/TL beklentisini yükseltti
17:01 HSBC, 2023 ve 2024 sonu dolar tahminini yükseltti: Rakam 32 liraya kadar çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2023 18:51:47. #1.13#
SON DAKİKA: Delhi'de kafede hesap yüzünden tartışma çıkan adam cinsel saldırıya uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement