Delhi'de Spor Salonunda Elektrik Çarpması Sonucu Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Delhi'de Spor Salonunda Elektrik Çarpması Sonucu Genç Hayatını Kaybetti

22.07.2023 14:04

Hindistan'ın başkenti Delhi'nin kuzeyindeki Rohini şehrinde 24 yaşındaki bir adam, spor salonunda koşu bandında koşarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Polis, spor salonu sahibini ihmali sebebiyle tutukladı. Saksham Pruthi olarak tanınan genç, Gurugram'da bir şirkette çalışıyordu. Olayın ardından yapılan otopsi raporu, ölüm sebebini elektrik çarpması olarak doğruladı. Saksham'ın annesi ise olayın spor salonu sahibinin ihmali nedeniyle meydana geldiğini iddia etti ve adalet istedi.

Hindistan'ın başkenti Delhi'nin kuzeyindeki Rohini şehrinde 24 yaşındaki adam, spor salonunda koşu bandı üzerinde koşarken elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti. Polis, ihmali sebebiyle spor salonu sahibini tutukladı.

24 yaşındaki adam spor salonunda koşu bandında koşarken elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti

24 yaşındaki Saksham Pruthi olarak tanınan hayatını kaybeden genç, BTech mezunu olup Gurugram'da bir şirkette çalışıyordu. Saksham, Rohini'nin 19. Bölgesinde oturuyordu ve Rohini'nin 15. Bölgesindeki Gymplex Fitness Zone'da spor yapıyordu.

Olay, Salı günü sabah saat 7.30 civarında Saksham'ın spor salonundaki koşu bandında koşarken meydana geldi. Spor yapmasının ardından dinlenmek için oturdu ancak kısa süre sonra yere yığıldı. Hemen hastaneye götürüldü, ancak doktorlar onun hayatını kaybettiğini açıkladılar.

Otopsi raporu alındıktan sonra polis, ölüm sebebini elektrik çarpması olarak doğruladı ve ailesini bilgilendirdi.

AİLE İHMAL İDDİASI

Saksham'ın annesi, olayın spor salonu sahibinin ihmali nedeniyle meydana geldiğini iddia etti. "Sabah saat 6'da bir elma yedi ve spor salonuna gitti. Sonrasında bize olayı bildiren bir telefon aldık. Oğlum için adalet istiyorum" dedi.

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SON DAKİKA: Delhi'de Spor Salonunda Elektrik Çarpması Sonucu Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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