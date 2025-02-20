Delta Hava Yolları, Ters Dönen Uçaktaki Yolculara 30 Bin Dolar Tazminat Verecek

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KANADA'da iniş yapan bir yolcu uçağının ters dönmesi sonucu meydana gelen kaza nedeniyle hava yolu şirketi, yolculara 30 bin dolar tazminat vereceğini duyurdu.

Kanada'daki Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan 80 kişinin bulunduğu Delta Hava Yolları'na ait yolcu uçağının ters döndüğü kaza nedeniyle yolculara tazminat ödeneceği bildirildi. Hava yolu firması tarafından yapılan açıklamada, uçaktaki yolculara 30 bin dolar ödeme yapılmasına karar verildiği belirtildi. Delta Hava Yolları sözcüsü, "Bu jest hiçbir şarta bağlı değil ve yolcuların haklarını etkilemiyor" ifadesini kullandı.