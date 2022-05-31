Florida'daki plajda meydana gelen olay büyük panik yarattı. Jet ski kullanıcısı Chris Polinsky, yunusla beraber yüzmek istedi. Fakat bu sırada bir köpek balığının kıyıya doğru geldiğini gördü.
Bu dakikadan sonra çaresizce telefonuna sarılan Polinsky, köpek balığı ve yunus arasındaki kanlı kapışma anını kaydetmeye başladı. Kısa sürede denizin kıpkırmızı olması ise görenleri korkuttu.
Plajdakiler, denizin kırmızılığının nedenini önce anlamadı ancak daha sonra köpek balığı ve yunus arasında yaşananları öğrendi. Bu bilgiyi duyanların irkildiği kaydedilirken, plaj kenarındaki bir adamın yüzünü elleriyle kapatması da dikkatlerden kaçmadı.
Son Dakika › Dünya › Deniz bir anda kırmızıya büründü, plajdakiler panikle etrafa kaçıştı - Son Dakika