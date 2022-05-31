Deniz bir anda kırmızıya büründü, plajdakiler panikle etrafa kaçıştı

Florida'daki plajda meydana gelen olay büyük panik yarattı. Jet ski kullanıcısı Chris Polinsky, yunusla beraber yüzmek istedi. Fakat bu sırada bir köpek balığının kıyıya doğru geldiğini gördü.

HEMEN TELEFONUNA SARILDI

Bu dakikadan sonra çaresizce telefonuna sarılan Polinsky, köpek balığı ve yunus arasındaki kanlı kapışma anını kaydetmeye başladı. Kısa sürede denizin kıpkırmızı olması ise görenleri korkuttu.

DUYANLAR İRKİLDİ

Plajdakiler, denizin kırmızılığının nedenini önce anlamadı ancak daha sonra köpek balığı ve yunus arasında yaşananları öğrendi. Bu bilgiyi duyanların irkildiği kaydedilirken, plaj kenarındaki bir adamın yüzünü elleriyle kapatması da dikkatlerden kaçmadı.